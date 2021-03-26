日本寫真女性小泉かな不僅外型甜美，還有著I罩杯逆天胸圍，為了在YouTube頻道賺取高點閱率，不惜上空吃餃子，雖然引起超高話題度，卻也因此遭大批網友檢舉尺度太大，導致小泉かな精心經營的帳號遭停權，所有心血毀於一旦，然而她也表示，之後還是會繼續挑戰黃標邊緣。

小泉かな時常在社群平台分享火辣性感照，由於受到疫情影響，她開設個人YouTube頻道，分享自己的日常生活，過去她曾分享不穿衣吃香蕉的畫面，獲得了極高點閱，日前她便複製模式，在影片中吃餃子時，突然喊著「好熱」，接著便將衣服脫光，一絲不掛地在鏡頭前。

小泉かな邊吃餃子邊脫光衣服。(圖/翻攝自グラビアアイドル小泉かな YT頻道)

影片尺度遊走在黃標邊緣，也順利為她賺到高人氣，立刻吸了一大批男粉絲訂閱頻道，然而此舉也引起爭議，不少人砲轟她是想加入拍色情片的行業，才會以這種方式試水溫，遭到許多網友檢舉尺度超過，導致YouTube頻道遭停權，對此，小泉かな也澄清，自己沒有下海的意思，但未來也仍會繼續分享大尺度影片。

小泉かな的頻道遭停權處分。(圖/翻攝自小泉かな推特)

事實上，由於上空影片收益效果驚人，短時間內就累積43萬觀看數，小泉かな過去也曾上傳上空吃義大利麵、香蕉、咖哩飯等影片，讓男粉絲興奮直呼：「這是世界上最好棒的吃播」、「這個不訂閱不行」，如今鬧到被停權真的得不償失。

(中時新聞網)