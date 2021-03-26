據農糧署統計，今年國產大蒜面積5033公頃，較去年增加346公頃，預估產量約4萬9421公噸較去年4萬4947公噸，增加近1成。（農糧署提供／林良齊台北傳真）

據農糧署統計，今年國產大蒜面積5033公頃，較去年增加346公頃，預估產量約4萬9421公噸較去年4萬4947公噸，增加近1成，但仍低於年消費量64,000公噸，農糧署評估本年大蒜產銷平穩，呼籲農友採收後勿急於拋售濕蒜，可配合市場需求分批出售，以確保收益。

農糧署指出，因新冠肺炎疫情仍嚴峻，國際貿易運輸因疫情受阻，導致國際蒜價較常年上漲1倍，及國內蒜商對大蒜進口存在不確定因素。因此，再增加跟國內農民契約生產面積增加，並無超產問題。

而針對進口大蒜數量，農糧署表示，因南半球阿根廷大蒜產期已結束，今年3月下旬起只有零星進口，本年自1月1日至3月25日合計進口1萬0980公噸。

農糧署說明，國產大蒜盛產期自3月下旬開始至4月中旬結束，選購國產大蒜正是時候，建議消費者可於產季適時增加購買量，並直接將網袋置於通風處，不需冷藏，半年內都可維持良好品質，且不受疫情造成蒜價波動影響，輕鬆享用辛辣美味國產大蒜。

(中時 )