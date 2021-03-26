為了加深學童的印象與提高參與感，員警特別協助小朋友們坐上警車體驗參觀。（民眾提供／盧金足台中傳真）

可愛的學童在課程結束後還貼心製作海報送給警員致謝。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中一所幼兒園學童票選最想認識的交通工具為「警車」，員警獲悉為達成小朋友的願望，駕駛警用汽車與警用機車至該幼兒園，以活潑生動的方式介紹警車的功能，孩童好奇提問「警察叔叔，為什麼警車是黑白顏色？」員 回答「因為黑色代表正義，白色則代表和平，警察任務就是維持社會和平與正義。」為學童們上了一課。

台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員賴昆佑與王藝樺到南屯區鹿鳴村幼兒園進行交通安全宣導，可愛的學童在課程結束後還貼心製作海報送給警員致謝。

鹿鳴村幼兒園位於南屯區大墩七街上，該幼兒園有著粉紅色外牆，加上歐式宮廷城堡建築外觀，吸引不少網美前來拍照打卡。

大墩派出所為推動學童從小建立交通安全觀念，由警員賴昆佑與王藝樺帶領熱心志工們，特至鹿鳴村幼兒園進行交通安全宣導。

幼兒園老師表示，學童們票選最想認識的交通工具就是「警車」，員警獲悉後，為達成小朋友的願望，便駕駛警用汽車與警用機車至該幼兒園，以活潑生動的方式介紹警車的功能。

例如車頂的警示燈作用、車內的蜂鳴器等，並進而宣導學童們穿越路口應注意事項、認識基本的交通號誌及規則等，小朋友們聽得津津有味。

過程中還好奇地不斷提問，其中有名學童向賴員提問「警察叔叔，為什麼警車是黑白顏色呢？」，賴員回答「因為黑色代表正義，白色則代表和平，警察的任務就是維持社會的和平與正義。」學童們聽了開心地歡呼鼓掌。

為了加深學童的印象與提高參與感，員警特別協助小朋友們坐上警車體驗參觀，小朋友們十分開心，課程結束後還特別製作海報回贈表示感謝。

大墩派出所所長葉信良表示，孩子的安全教育不能等，警方將持續守護校園交通安全，透過實地體驗、雙向交流，讓學童在有趣的情境中，建立正確的觀念、養成遵守交通規則好習慣，使交通安全宣導發揮成效。

(中時 )