蔡英文總統今出席「台北國際烘焙暨設備展開幕典禮」時表示，雖然近來有一些不實的傳聞，說對岸禁止臺灣鳳梨酥進口的假訊息，她認為，無論是抱著什麼樣的動機，人民的生命財產、努力的事業跟志業，都不應該成為被操弄的標的。

總統強調，最近全民都吃了不少鳳梨，也體會到臺灣的鳳梨真的很好吃。烘焙業朋友更是大顯身手，臺灣的鳳梨酥本來就有名，現在更有名。

總統致詞時指出，她期許烘焙業者以更有創意的方式使用臺灣的農產品，讓農產品的價格及農民的收入都能維持穩定。

總統說，她喜歡研究烘焙的設備，也跟很多人一樣，喜歡吃剛從烤爐裡出來的烘焙產品。烘焙產業是帶給人們幸福感的產業，這個展覽在台北市糕餅公會周正訓理事長的帶領及公協會的共同努力下，可以順利在臺北舉行，相信對臺灣人民來說是一件很幸福的事。

總統說，今天有380多家的廠商、超過1,500個攤位，除了臺灣的烘焙品牌，還有亞洲、歐美等其他國家的產品也來共襄盛舉。受到疫情的影響，世界各地的烘焙展相繼取消或延後，但「台北國際烘焙暨設備展」已經連續兩年，都是全球首發的展覽，實在非常不容易。

總統認為，這不僅讓國際看到臺灣烘焙業創新求變的蓬勃發展，也讓全世界看到臺灣的防疫表現及成果。在全民的共同努力之下，臺灣靠著團結守住了疫情，也穩住了經濟。但臺灣還是有部分產業受到影響，尤其是中小企業，大家過去一年都很努力。

總統接著說，政府推出了三倍券及國旅方案等措施，許多業者同步跟進，提出促銷加碼活動，進一步擴大內需消費，也讓去年糕餅業的產值維持在一定程度的規模。同時，政府也持續推動產業轉型，例如行政院的「雲世代產業數位轉型計畫」，今年起加強支持烘焙產業，達到數位化、智慧生產，能夠精準行銷，她歡迎大家多多利用。

總統強調，大家關切臺灣的產業，更關心臺灣農業的發展。烘焙業可以給臺灣農業很多的幫忙，因為農業受到天候及許多自然因素的影響，有時候生產比較多、有時候生產比較少。但是烘培業可以發揮調節的作用，穩定農民的收入。因此，她要特別拜託烘焙業者，以更有創意的方式使用臺灣的農產品，讓農產品的價格及農民的收入都能維持穩定。

(中時 )