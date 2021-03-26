高危險妊娠的發生率隨著台灣產婦高齡化的趨勢逐步增加，每10位孕婦就有1位屬於高危險妊娠。婦產科醫師指出，「高危險妊娠」是指懷孕過程中，母體或胎兒有潛在性危險，可能會造成胎兒異常、損傷或死亡，或影響母親的健康與生命的安全。「高危險妊娠」特別會造成胎兒早產、體重過輕、先天腦部發育不良、呼吸窘迫缺氧等等。因此腦性麻痺的併發症發生機率也大幅提升。根據研究，新生兒體重低於1,500公克，腦麻風險提高20倍，出生缺氧者更提高為250倍。

腦性麻痺是早產、缺氧常見的後遺症之一，發生機率約千分之2左右。目前對於腦性麻痺在新生兒時多採取支持性療法，之後盡早接受早期復健療育，尚未有真正有效、直接的治療方式。美國杜克大學長期針對腦部傷害造成的腦性麻痺臨床研究發現，「幹細胞療法」是1種新的、有效的治療方式，若能把握出生72小時內使用臍帶血回輸治療，病情可望獲得改善。

●高危險妊娠不只影響母體 胎兒腦麻與缺氧風險極高

婦產科專家王炯琅院長表示，高危險妊娠好發於高齡（35歲以上）、體重過重或媽媽本身患有自體免疫疾病（紅斑性狼瘡等）、內分泌疾病（糖尿病、甲狀腺疾病等）、心血管疾病（高血壓、心臟病等）、肝炎、腎臟病、氣喘、癲癇、傳染性疾病以及多胞胎懷孕等等。

一旦發生，對母體容易併發子癲前症、肺水腫、肝功能異常，甚至腎衰竭等；而寶寶則可能面臨生長異常，生長遲滯、羊水量過少或過多、器官發育不良、出生體重過輕、缺氧等異常狀況。

高危險妊娠的孕婦，若經醫師評估胎兒已經不適合繼續在母體內發育，醫師會建議終止妊娠提早生產，而被迫提前出生的早產兒，多半會因為肺部尚未發育成熟，無法自主呼吸，必須仰賴呼吸器治療；也可能發生視網膜病變，甚至有視力障礙、視網膜剝離（全盲）、青光眼的風險。

另外極低體重的早產兒也容易發生聽力障礙。最後，因為早產兒的腦部組織仍不成熟，容易出現腦室內出血、周腦室白質軟化症、缺氧、窒息等狀況，這些都會損傷腦部的中樞神經，甚至造成「腦性麻痺」。

●美國核准幹細胞治療腦麻臨床 臍帶血是重要醫療資源

針對幹細胞治療腦性麻痺，目前美國FDA已核准超過27個臨床實驗。其中最知名研究來自美國杜克大學庫茲柏醫師（Dr. Joanne Kurtzberg），研究項目包含自體臍帶血幹細胞治療與異體臍帶血幹細胞治療。臨床結果證實，無論是自體或異體的臍帶血治療，對於受試病童肢體功能的改善皆有顯著提升，且副作用小，具有高度安全性。

在台灣，出生10個月即被診斷為重度腦性麻痺的王小弟，出生時幸運地儲存臍帶血幹細胞，後來在台灣醫療團隊、美國杜克醫學中心與民間生物科技科研團隊，三方攜手合作下，接受自體臍帶血治療，治療後3個月肢體動作即大有進步，成為亞洲首例以臍帶血回輸治療腦麻的個案。

王炯琅醫師認為，新生兒臍帶血是再生醫學中相當重要的細胞治療資源，過去30年國際間持續進行臍帶血幹細胞移植治療的相關研究，證實對於腦性麻痺以運動障礙為主的神經發展性損傷疾病，改善狀況非常顯著。

●特管辦法開放細胞治療適應症 為腦性麻痺病童帶來福音

王炯琅院長說，對於高危險妊娠，若意外有早產、腦傷、腦麻等情形，現在醫療很進步，父母也希望能讓寶寶接受更好的治療，目前幹細胞是前瞻具突破性的治療技術。新生兒臍帶血、臍帶、羊膜、胎盤都是非常珍貴的新生兒幹細胞來源，生產時若有機會規劃存下，是對未來健康風險的一大保障。

衛福部今年2月修正的「特管辦法」，逐步開放異體細胞治療適應症的臨床計畫申請，未來治療計畫經審核通過後，將使更多腦性麻痺患者受惠。

最後，王炯琅院長呼籲，如有家族遺傳病史者，由遺傳諮詢醫師做詳細諮詢，必要時接受染色體及基因檢測等遺傳診斷。懷孕後透過抽血檢測、高層次超音波檢查，搭配孕婦年齡、體重、胎次和測量血壓與定期的產檢，監測自己與寶寶的狀況，配合產前正確診斷，加上產前產後適當治療，絕大多數高危險妊娠的孕產婦還是可以確保母子平安，迎接新生命加入家族成員。

(中時新聞網)