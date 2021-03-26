一位男網友昨在臉書上分享煩惱，網友指出，他與女友遠距離且愛情長跑6年，卻發現女友長期與一名男同事交往過密，對方甚至會進出女友宿舍吃飯、睡覺，而女友遲遲不斷開聯繫的原因則是「需要同事的技術」，原PO苦無解決方法便上網求助。對此，網友直說案情不太單純。

一位男網友25日在不公開臉書社團《匿名公社》發文，內文指出，他與女友在一起已經6年，兩人分隔一南一北，只有休假期間才會見面；但交往時，卻發現女方和一位同事有親密對話，對方還會進出女友的宿舍吃東西、一起睡覺甚至出去玩，被原PO抓包的次數至少3次。

男網友也嘗試向女友開天窗說亮話，女友回應，不放棄聯繫的理由是因為有生意的往來，她需要男同事的技術；原PO無奈地說，雖然順利和好，女友也表明比較愛他，但他的心中卻始終一直有疙瘩，實在苦擾已久，不曉得這段感情該如何走下去，希望網友能開導他。

文章曝光網路後，不少熱心網友留言回應，「什麼技術？床上技術？案情不單純啊」、「比較愛？所以可以讓同事進宿舍睡覺？」、「技術還是技巧你得先弄清楚」；甚至有網友直說，「分手，看起來你比較像第三者」、「別想太多，你只是炮友」、「你綠到發光啦」、「綠就一個字，我只說一次」、「乖～帽子戴好來」、「絕對有『深』入交往」。

(中時新聞網)