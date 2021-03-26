日月光投控(3711)旗下日月光集團高雄廠今（26）日攜手教育部國民及學前教育署、高雄市教育局，以「產學合創、培力鏈結」號召，舉行合作備忘錄（MOU）簽訂儀式，支持政府獎勵高中職青年穩定就業政策。

日月光指出，集團配合青年就業領航計畫，規畫符合高職生的職涯發展，加碼提供就業留任獎金、升學管道及透明升遷制度等，提供學生職業試探機會，同步儲備優質技術人才，為蓬勃的半導體產業鏈培育即戰力的專業實務人才。

三方此次合作鎖定高雄地區，由國教署與教育局引薦13所高職學校，包括三民家商、三信家商、中山工商、中正高工、立志高中、岡山農工、海青工商、高苑工商、高英工商、新光高中、旗山農工、鳳山商工、樹德家商。

日月光透過全方位訓練制度提供安全、穩定的職場環境，學生工作滿2年，可選擇就讀由日月光媒合大專院校開設的商管或理工專班，同步取得大學學歷及年資累計，並依個人績效評核進行職務升遷，以多元誘因吸引更多高職畢業生，打造學生雙贏契機。

日月光藉由產學聯手提供機會，增加學生實作經驗，讓畢業學生成為企業界需要的人才，未來更將持續擴展至屏東、台東，著手加強課程安排、實務實習，協助在學青年兼顧課業與實務訓練，讓學位、技能、就業一步到位。

日月光集團高雄廠副總經理李叔霞表示，台灣去年正式步入人口負成長，企業必須提前部署數位轉型，提升員工個人產值與工作價值層次。日月光進一步攜手周邊學校，從大專院校深入高職端，積極尋求產學合作，培育出更多的即戰力人才，持續強化台灣產業競爭力。

(時報資訊)