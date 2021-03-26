「撞」況頻頻！上個月台南市台江大道陸續發生2起自撞車禍，其中1起釀6死、1起1死，共7人死亡，25日一名蘇姓男子行經該路段並無超速，卻在行經北安路遇台江路口右轉沒多久，失控自撞路邊電線桿，幸好人無恙，但他質疑是該路段道路不平導致，不排除聲請國賠。

針對民眾質疑路況，台南市工務局今也立刻派員勘查，表示事故地點道路鋪面完整、無破損坑洞情形，研判「若正常行駛應不會造成偏移車道」，並強調這件自撞意外距日前發生死亡車禍地點總頭寮橋距離約400公尺，彼此並無關聯，不過，工務局為確保道路品質更好，排定29日進行總頭橋橋面平整路面改善。

對於網友認為台江大道事故頻傳，工務局表示，針對2月1日台江大道發生死亡車禍事件，已由道安會議勘查檢討討論。

市府重申，台江大道開闢10多年，以安吉路為界點，分別由營建署與交通部興建完成，安吉路以西曾因土方含爐石膨脹問題，曾被居民叫做「波浪路」，多次向市府陳情，已由交通部完成改善，交給台南市政府管理。近來仍有民眾反映道路不平，但該路段目前正進行雨水箱涵工程，待完工後，工務局將進場改善道路。

工務局表示，台江大道因重車往來頻繁，每年都會進行路平檢視，歷年已針對車轍嚴重路段進行改善，部分路段也採用抗車轍能力較佳的轉爐石鋪面，後續仍會定期巡查，若發現需改善路段，將研議使用轉爐石瀝青混凝土鋪面進行改善，以提升道路品質，同時也希望用路人務必遵守該路段速限安全駕駛。

(中時 )