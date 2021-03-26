詐騙手法推陳出新，苗栗市年約7旬的顏姓老翁，日前接獲詐騙集團以LINE發出簡訊要求加好友，並自稱是某外資銀行投資部經理，稱比特幣正夯，前景一片看好，騙老翁參與投資一起「發大財」，老翁深信不疑，準備匯款300萬元到詐騙集團帳戶時，被行員發覺並通報警方，揭穿詐騙伎倆阻詐成功。

苗栗警察分局26日指出，北苗派出所警員陳義文、江鴻恩，日前擔服巡邏勤務時接獲銀行員報案稱，有名老翁在櫃台填寫匯款單欲匯款300萬元，經行員關懷詢問，老翁無法清楚說出款項用途，請警方前往處理。員警趕赴現場詢問老翁匯款用途，老翁卻面有難色不願多說。

顏姓老翁起初向警方表示，稱該筆款項是要用來投資房地產，但員警說明詐騙集團慣用手法後，老翁逐漸卸下心防，才坦言自己幾天前接獲1通自稱是某外商公司投資部經理的LINE來電，雙方互加LINE為好友後即透過手機閒聊，幾日後該名經理向老翁稱比特幣準備大飆漲，但是自己手上資金不夠，要老翁匯款至指定帳戶，並向老翁保證一定「發大財」。

警方表示，「假投資、真詐財」的手法，過去詐騙案例不勝枚舉，老翁這才理解恍然大悟，幸好警方及銀行行員及時阻止，沒有掉入詐騙集團所設下的圈套。

苗栗警察分局分局長楊贊鈞表示「天下沒有白吃的午餐」，民眾若有遇到此類狀況，應特別提高警覺，冷靜查證，小心被騙，並立即撥打內政部警政署防詐騙專線電話「165」查詢，或以110報案電話向警方報案及查證。

(中時 )