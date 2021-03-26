110年公務人員高等考試三級考試暨普通考試甫於日前結束報名作業，今年報名人數初步統計達9萬2千餘人，較去年的83,616人多出近9千人；另統計，近3年報考人數最多的大學為逢甲大學。

考選部統計，近3年報考人數前3名的學校，其中公私立大專校院為除了第一名的逢甲大學，其他為國立中興大學及國立臺灣大學；公立大專校院部分為國立中興大學、國立臺灣大學及國立成功大學；私立大專校院部分則為逢甲大學、淡江大學、中國文化大學及東海大學。

考選部表示，因應時代與社會發展變遷迅速，為甄拔現代化政府所需治理人才，各項考選制度必須持續思考及檢討，並積極與負責人才養成之各大專校院密切合作，研議推動相關興革措施。

考選部指出，其中針對公務人員高普考試近年來已陸續完成15類科應試科目調整，增加財稅法務、海洋行政及海洋技術3類科，成立國家考試土木工程相關類科教考訓用精進平台等重要成果。

考選部表示，為強化與教育端的連結，近日針對近3年高普考試各大專校院畢業者報考情形完成統計並提供各界參考，依資料顯示，近3年高普考試報考人數互有消長，平均每年約8萬5千人左右，其中有10所公私立大學畢業者平均每年報考人數就達2萬3千人，占各年總報考人數將近3成。

考選部強調，高普考試為每年度最大型的國家考試，也是各級政府機關用人取才的主要管道，歡迎有志加入公職的大專畢業學子及各界人士踴躍報考，並將持續與各大專校院、地方機關及

專業團體舉辦座談，進行各項國家考試宣導與雙向溝通互動，彙集各界意見提供研擬相關考選政策措施重要參考，以達成為國舉才的目標。

(中時 )