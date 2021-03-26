安南區台江大道自撞車禍不斷，25日再發生蘇姓男子駕駛小客車從北安路右轉台江大道總頭寮路段，隨即因路面顛簸，失控自撞電線杆，人無受傷，卻心驚喊「早晚命被收走」，台南市工務局勘查後仍稱道路符合規範，但決定改善部分波浪路段路面。

台江大道2段2月1日才發生1車6死嚴重自撞車禍，3月20日在距6死車禍路段約600公尺處的台江大道上，再發生自撞死亡車禍，46歲林姓駕駛急救宣告不治死亡。25日下午又發生蘇男小客車自撞電線杆，一連串巧合令用路人心驚膽戰。

自撞肇事的蘇男自知台江大道該路段路況不好，一路行駛速度很慢，卻感覺車輪輾過一處凹洞，隨即失控偏右，撞上電線杆，車內安全氣囊爆開，幸無大礙。蘇男心驚「命差點被收走」，除了考慮申請國賠，也要求台南市政府重視該路段已被居民詬病為「波浪路」。

台南市工務局派員檢視台江大道路平狀況，仍堅稱事故地點道路鋪面完整，無破損坑洞情形，研判正常行駛應不會造成偏移車道。台南市工務局表示，蘇男自撞意外距發生1車6死車禍處仍有400公尺，兩者車禍原因並無關聯。

台南市第1工務大隊表示，25日自撞車禍的路段並無波浪路面，2月1日1車6死車禍路段的道路品質也符合規範，但為了使道路更好，將在29日總頭橋橋面改善平整路面。

台南市政府表示，台江大道已開闢10多年，安吉路以西曾因土方含爐石膨脹問題，被居民叫做波浪路，已由交通部完成改善，交由台南市政府管理。近來仍有民眾反應道路不平問題，工務局將待雨水箱涵工程完工，進場改善道路。

台江大道因大型重車往來頻繁，台南市工務局會定期檢視路平，市府表示，未來若仍出現波浪路段，將採用抗車轍能力較佳的鋪面，提升道路品質，也請用路人遵守路段限速安全駕駛。

(中時 )