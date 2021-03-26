藝人施易男取得烘焙師資格開設甜品店後，就屢遭鄰居檢舉，還被控恐嚇，最後不起訴處分；施租用開店的樓梯前空間，日前又被鄰居提告竊佔及偽造特種文書罪，台北地檢署偵查後，認定施承租房屋時，房東即應允可以使用樓梯前空間，店內的特種用電也確是台電公司架設，將施等人不起訴處分。該名鄰居卻又指控，施將生財工具堆放在地下室阻礙通道，涉犯公共危險罪，台北地檢署調查認為施罪嫌不足予以不起訴。

施易男是被黎姓鄰居控告竊佔，因施使用了地下室甜品店樓梯前的一小塊空地，讓黎無法停放機車，同時，黎認為施店內的冰箱聲音太吵，致使其精神上受到嚴重攻擊，也告了施易男重傷害。由於施的烘焙設備使用的不是普通用電，於是向台電申請架設特殊電線，另外裝置了1個電錶，也被鄰居認為是施自己裝設的，同時告施偽造特種文書罪。

誇張的是，鄰居不僅提告施易男，連施的沈姓經紀人，到施店內參加過一次活動的另名甜點烘焙師，也一併成了同案被告。

檢方調查，施承租開店房屋時，房東就充諾可以使用樓梯前空間，施並不構成竊佔，至於樓梯前空間在住戶間的分配使用權利，屬於民事問題，所以施沒有竊占的犯罪故意，至於重傷害的部分，檢方查無提告鄰居受「音波攻擊」成傷的事證，特殊電線及電錶也經施提供單據，證明是台電裝設，因此將施等3人全部不起訴處分。’當時鄰居不服提出再議，高檢署認為再議無理由，今年2月駁回確定。

(中時新聞網)