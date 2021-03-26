豐陽國中活動中心設備及場地工程針對室內籃球場鋪設木質地板與周邊設施，提供師生教學訓練更完善的環境。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

豐陽國中活動中心設備及場地工程針對室內籃球場鋪設木質地板與周邊設施，提供師生教學訓練更完善的環境。（王文吉攝）

立委江啟臣爭取豐陽國中活動中心設備及場地工程1780萬元經費。（王文吉攝）

台中市豐陽國中多功能活動中心斥資4500萬元興建，由於核定經費不足，舞台設備、籃球場等周邊設施無法建置。經立委江啟臣奔走，爭取1780萬元充實室內籃球場及燈光、音響、布幕等舞台設備，25日完工啟用，提供師生更完善的教學訓練環境，並與社區共享優質休閒空間。

豐陽國中25日舉辦活動中心設備及場地工程完工啟用感恩茶會，教育局副局長方炳坤、立委江啟臣、台中市議員陳本添、張瀞分到場祝賀。方炳坤指出，豐陽國中多功能活動中心主體興建工程，獲市府補助4500萬元，內部設備及籃球場地工程獲中央補助1346萬元、市府補助434萬元，總經費計6280萬元，今年3月順利完工。

江啟臣表示，豐陽國中活動中心早在2016年完工，由於核定經費不足，原先規劃的舞台設備、籃球場等周邊設施無法建置。經他奔走爭取教育部國教署800萬元，補助活動中心燈光、音響、布幕等舞台設備，並爭取體育署補助室內籃球場近600萬元，加上市府補助434萬元，總經費1780萬元。

江啟臣也提到，富春國小跑道年久失修，操場龜裂破損嚴重，他向體育署爭取300萬元經費整建，將於4月1日完工啟用。除此之外，翁子國小半戶外球場與東新國小風雨球場已完工啟用，近期爭取的新社高中運動場整建工程、豐田國小學生活動中心空調設備改善計畫、豐原國小設置圖書館改善工程、東勢國中藝術課程設備也已核准經費加速作業中，前後加總共近8000萬元教育經費。

蔡瑞昌感謝市府對該校教育發展的重視，以及地方民代、家長會等多方協助，活動中心舞台以劇場規格設計，包含專業音響、燈光及布幕，可供專業表演，另有木質籃球場地，輔以防護墊及電子計分設備，加強保護隊員訓練安全，更可辦理各項球類運動賽事，帶動學校運動風氣。

教育局指出，豐陽國中成立各式特色班級，包含藝才班（美術班、舞蹈班）、體育班（籃球、棒球、滑冰專項）、技藝班（專班、學程班）及合唱團，並每年舉辦「豐陽雩舞．天籟美聲」音樂舞蹈展演、畢業美展，學生在籃球、棒球及滑冰等大型體育競賽，以及國中技藝競賽等皆有優異表現。

(中時 )