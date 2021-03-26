台中市豐陽國中多功能活動中心斥資4500萬元興建，由於核定經費不足，舞台設備、籃球場等周邊設施無法建置。經立委江啟臣奔走，爭取1780萬元充實室內籃球場及燈光、音響、布幕等舞台設備，25日完工啟用，提供師生更完善的教學訓練環境，並與社區共享優質休閒空間。
豐陽國中25日舉辦活動中心設備及場地工程完工啟用感恩茶會，教育局副局長方炳坤、立委江啟臣、台中市議員陳本添、張瀞分到場祝賀。方炳坤指出，豐陽國中多功能活動中心主體興建工程，獲市府補助4500萬元，內部設備及籃球場地工程獲中央補助1346萬元、市府補助434萬元，總經費計6280萬元，今年3月順利完工。
江啟臣表示，豐陽國中活動中心早在2016年完工，由於核定經費不足，原先規劃的舞台設備、籃球場等周邊設施無法建置。經他奔走爭取教育部國教署800萬元，補助活動中心燈光、音響、布幕等舞台設備，並爭取體育署補助室內籃球場近600萬元，加上市府補助434萬元，總經費1780萬元。
江啟臣也提到，富春國小跑道年久失修，操場龜裂破損嚴重，他向體育署爭取300萬元經費整建，將於4月1日完工啟用。除此之外，翁子國小半戶外球場與東新國小風雨球場已完工啟用，近期爭取的新社高中運動場整建工程、豐田國小學生活動中心空調設備改善計畫、豐原國小設置圖書館改善工程、東勢國中藝術課程設備也已核准經費加速作業中，前後加總共近8000萬元教育經費。
蔡瑞昌感謝市府對該校教育發展的重視，以及地方民代、家長會等多方協助，活動中心舞台以劇場規格設計，包含專業音響、燈光及布幕，可供專業表演，另有木質籃球場地，輔以防護墊及電子計分設備，加強保護隊員訓練安全，更可辦理各項球類運動賽事，帶動學校運動風氣。
教育局指出，豐陽國中成立各式特色班級，包含藝才班（美術班、舞蹈班）、體育班（籃球、棒球、滑冰專項）、技藝班（專班、學程班）及合唱團，並每年舉辦「豐陽雩舞．天籟美聲」音樂舞蹈展演、畢業美展，學生在籃球、棒球及滑冰等大型體育競賽，以及國中技藝競賽等皆有優異表現。
(中時 )
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