敦泰(3545)首季出貨調整屬短期現象，今年各產品線均樂觀看好，新客戶、新產品也都持續發酵，營運樂觀，今股價開高走高，衝上漲停158.5元鎖住，一路站到收盤。

以首季表現來說，第一季晶圓代工產能吃緊，敦泰有做貨源預先調整，預估營收將相較去年第四季下滑，雖然生產成本增加，產品售價有預調已完成，2021年出貨將優於2020年。

面對晶圓產能緊張，敦泰預估，2021年的晶圓代工產能不會少於2020年，敦泰不會因為產能緊缺而漲價，但會對市場波動有所反應，若要漲價會是反應晶圓代工或封測成本上漲，會轉嫁給客戶。

目前敦泰庫存水位仍低，天數低於2個月，展望2021年，AMOLED相關晶片2021年會是快速成長，TP、DDIC都會有不錯的成長，電容式指紋辨識也自去年開始有明顯成長，另外，敦泰在車用IDC已佈局很久，成功打入車廠供應鏈，第一季開始進入MP階段，對於目前車用市場樂觀，將扮演快速成長的新市場，預期in-cell面板將在車用市場複製智慧型手機的模式，滲透率逐年提升，現階段車用客戶有BYD(比亞迪)、Wuling(五菱汽車)。

除既有產品外，敦泰今年也有新客戶斬獲，打進包括2款小米手機、1款小米手環、OPPO以及VIVO各2款產品，至於華為，則目前還有變數；光學指紋電視也有跟客戶研發及導入中，大面積則還需要時間發酵，另外，LCD及IC設計端三合一產品因為市場缺貨，開發速度略有放慢。

(時報資訊)