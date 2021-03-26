強信-KY(4560)2020年因全球成衣紡織產業受疫情影響急速凍結，使得強信工業用縫紉機零組件出貨減少，全年合併營收12.57億元，年減23.98％，營業利益1.26億元，稅後淨利0.76億元，年減73.85％，每股稅後盈餘1.12元。

但其中第4季本業業績已有明顯反彈回升，單季合併營收4.05億元、營業利益0.52億元，分別年增27.53％與11.2％，但受業外匯兌損失影響，單季稅後淨利0.29億元，每股稅後盈餘0.42元。

2020年強信產品銷售比重依序為刀類56％、針位組8％、自動裝置8％與其他28％，幾乎涵蓋工業縫紉機所需主要零組件，全年毛利率36％受營收下滑影響。2020年銷售區域以大陸為主，佔出貨量約8成。

強信指出，2020年全球成衣紡織產業急凍，現已見產業景氣強勁復甦，自去年第4季起，出貨表現明顯進入V型反轉走勢，主要因後疫情時代成衣紡織廠陸續復工後，相關刀具、針位組等零組件耗材經過一季的去庫存後，已降至安全水位以下，而目前成衣紡織廠稼動率居高不下，備貨意願轉趨積極，加上工業縫紉機原廠在成衣紡織產業景氣回溫下，亦同步加大下單力道，公司目前訂單能見度明朗，可達上半年。公司海外訂單亦逐步回升，除大陸市場持續居於高檔，包括印度、土耳其與孟加拉等市場訂單亦已見曙光，產業秩序陸續回到正常軌道。

強信表示，目前訂單量與實際出貨情況仍存在差距，主要由於大陸境內普遍仍發生缺工問題，近年來內部持續提高生產自動化，公司本身缺工問題不大，主要在部份上游供應商受此影響致供貨短缺，農曆新年後的招工情況已恢復良好，強信樂觀上游因缺工影響缺料問題可望逐步緩解。

(時報資訊)