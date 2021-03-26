藍綠為「疫苗小組」表決又爆衝突 陳玉珍霸氣猛嗆蘇巧慧

國民黨立法院黨團18日在立院衛環委員會突襲通過「疫苗採購調閱小組」提案；24日衛環委員會中，藍綠又吵翻，雙方針鋒相對、氣氛火爆。國民黨立委李德維表示，在同黨立委陳玉珍的帶領下，經過4個多小時對峙，總算迫使民進黨認輸願意讓步。過程中，陳數度遭民進黨立委嘲諷，李則曝光陳現場「霸氣語錄」，讓外界共同見證國民黨的戰力。

李德維24日在臉書發文表示，上週在召委陳玉珍主導之下，經過合法議事程序通過臨時提案，要成立「疫苗採購調閱小組」，到了本週要確認議事錄，卻被民進黨團違法表決刪除；今天（24日）一早，黨團拂曉出擊，不到清晨6點就在社福衛環委員會外集結，佔領主席台抗爭。經過4個多小時對峙僵持，最終民進黨認輸，陳主持會議程序合法，民進黨讓步同意成立「疫苗採購調閱小組」，成立時間另由朝野協商決定。

李德維指出，對峙過程中，民進黨立委陳瑩多次嘲諷陳玉珍，包括：「就整個會期一直站，三年都站在主席台不要下來」「有何居心？明明就是想害大家買不到疫苗。」陳玉珍則義正詞嚴反駁：「如果為了全民利益我會堅持。」陳玉珍更強調：「要為全民打破黑箱。」「重點不是多少錢買到疫苗，而是採購過程有多少人上下其手。」民進黨立委的言語攻擊，都一一被陳玉珍霸氣打臉，顯示國民黨捍衛疫苗採購公正的決心，以及國民黨堅強的在野戰力。

此外，李德維坦言，其實他一直很難理解，衛福部部長陳時中曾說，我們已經簽約取得4000萬劑疫苗，就算扣掉2000萬劑「空氣」國產疫苗，還有2000萬劑，至今為何只取得11.7萬劑？而既然已經簽約，要求廠商履約就是了，何來打開黑箱就會買不到疫苗的問題？李強調，種種謎團有待調閱小組逐一揭開。

(中時新聞網)