日前一名護理師打完AZ疫苗入住加護病房，亞東紀念醫院感染管制中心主任廖俊星重述當天狀況表示，當初打完他就心跳、血壓加快，覺得會喘、起疹子，經醫師評估後有過敏反應，安排入住加護病房施打類固醇和抗組織胺，但並沒有打強心針。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，截至昨天共有7053人施打AZ疫苗，不良事件新增5例，累計共有14件不良反應。

俊星重述過敏護理師當天的狀況，護理師照流程報到打針，當初打完自覺有熱的感覺，也覺得喘不過氣，身體上起疹子，因此就走到注射區向工作人員反映，經醫師評估有過敏反應後，便立即安排住進注射區旁的加護病房。而該名護理師當時心跳與血壓都加快，心跳120-130、血壓150-160，入住加護病房後，替其施打類固醇和抗組織胺，但並沒有打強心針。

廖俊星表示，該名護理師的意識都很清醒，狀況也都很好，當初為了小心起見，所以才將他留在加護病房一晚，而他在加護病房中整體狀況也很好，詢問是否要多待一天，他也拒絕，就直接出院了。事後詢問該名護理師，他以前有花生、雞蛋過敏，但以前打流感的狀況又還好。

廖俊星解釋，當初將注射區設置再加護病房旁，主要是擔心會發生過敏性休克的問題，但這次個案未發生過敏性休克，後來同仁開會討論後認為，未來除非發生過敏性休克，否則不會再安排住進加護病房，不過這次個案是全國第一例，因此還是謹慎處理。

莊人祥表示，截至昨天共有7053人施打AZ疫苗，新增5例輕微不良反應，多是發燒、肌肉痠痛和注射部位紅腫與熱痛等症狀，目前共累計14件不良反應事件。而V watch回報3954人加入，大概有2556人有填寫第一天的健康回報，這些都是個案打完疫苗後自己的感覺。而第一天注射部位疼痛有65.4％，非常嚴重的僅1.2％，預計下周三會公布初步的通報結果。

至於AZ疫苗的有效性近期調降，加上國內發生嚴重不良事件，是否打擊到醫護的接種士氣？莊人祥表示，從數據來看昨天仍有1862人接種，與前一天1900多人差不多，廖俊星也補充，該嚴重不良事件個案發生後，並未影響院內接種士氣，每天都還是有60、70名醫護人員接種。

莊人祥說，美國發布的AZ研究將有效性調降，內容其實有三個指標，包含整體疫苗的有效性、安全性，65歲以上有效性，重症住院率，「三項指標中有高有低」，但基本上跟原先的數據差不多。

廖俊星透露，自己其實也有接種AZ疫苗，「打下去時不太會痛，不過到晚上6到8小時後會開始畏寒，有人真的會輕微發燒，我的症狀則是疼痛與畏寒，但到隔天早上就好了。」他說，觀察到院內同仁的發燒情形，比例約佔20趴，有部分會燒到三38度，大多是年輕族群會有較激烈的反應，這現象與國外報告相同。

(中時新聞網)