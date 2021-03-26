補教師自美返台122天確診 指揮中心召開記者會說明

自美返台的補教老師（案1012）近期入境122天後確診，中央流行疫情指揮中心研判為境外移入個案，並表示此案入境到確診間隔122天，創下入境確診最久紀錄。昨日指揮中心完成10名接觸者的匡列，今日則擴大匡列至130人，目前有7人PCR、抗體檢測都是陰性，其餘結果尚未出爐，接觸者也在持續匡列中。

20多歲男補教老師去年11月19日赴美，22日經韓國轉機返台，12月初結束檢疫出關。男子近期計劃出國，3月23日自費採檢檢出陽性，Ct值36，隔日再檢驗則陰性，抗體IgM及IgG皆陽性。

指揮中心發言人莊人祥表示，男子教學採1對1模式，也有接家教，也是1對1的方式，不是大班教學。對於是否是長時間教學？他表示，教課時間有多久不太清楚，但他上課都有戴口罩。

莊人祥表示，補教老師的接觸者目前匡列至30人，1名同住者需居家隔離，19人是非同住親友，10認為工作接觸對象，需自主健康管理。目前需要採檢的人有17人，其中7人核酸、血清抗體檢測都是陰性，其餘還未出爐，接下來還會繼續進行接觸者匡列和採檢。

(中時 )