台灣基進黨立委陳柏惟罷免案進入第二階段，基進黨今提出反制方式，還稱為「守下陳柏惟就是守下台灣」，此言論卻讓大批網友傻眼，怒轟基進黨胡亂相比，陳伯惟被罷免怎麼可能會影響大陸對台軍事行動、解放軍就會武統台灣？有這樣的政黨，台灣完蛋了。

台灣基進黨今（26日）舉行記者會稱，國民黨有關美豬和能源等議題操作是要摧毀台灣民主，拔掉陳柏惟；該黨組織部主任李雨蓁還說「守下陳柏惟就是守下台灣」。

對於基進黨的言論，大批網友都發出不贊同的聲浪，怒轟基進黨「真的自以為是」、「罷免打統獨？」、「噁心」、「好喔，一定贊成罷免」、「陳柏惟被罷免，解放軍就武統台灣？我覺得你在反串」、「傻眼...這什麼比什麼？那來的想法」；也有網友批民進黨以前擋萊豬、現在開放萊豬的雙標作法，基進黨竟不追究，表示馬英九時期也想用進萊豬「結果是誰擋了？以前叫不顧民眾安全，現在叫提升國際地位」、「台灣基進黨果然是廢物政黨。也有網友說，「我是台灣人，但我不想跟陳柏惟綁在一起」、「我這樣更想看他被罷免」、「我倒是覺得他很想去守街亭」、「他能代表台灣？那台灣完蛋了」。

台中市立委第2選區選舉人數29萬1122人，第一階段罷免提議門檻2912人、第二階段連署需2萬9113人以上，以此概算，欲通過罷免陳柏惟的門檻是7萬2781人。針對罷免議題，罷免領銜人「台中阿文」楊文元在今年2月曾表示，自己曾投票給陳柏惟，但是陳柏惟選上後的言行舉止讓他失望，所以才會提出罷免。

(中時新聞網)