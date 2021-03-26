「紐約時報」報導，新加坡大型石油貿易商永順集團在台灣業務違反聯合國制裁，非法運送石油給北韓。永順集團回應，2016年已出售報導所指油輪，報導非事實，將保留法律追訴權。

「紐約時報」報導指出，運油到北韓的「鑽石八號」（Diamond 8），2019至2020年至少3度違法運油到北韓，從「鑽石八號」與其船舶供應商能連結到「永順集團」（Winson Group）台灣分支「永順船舶」（Winson Shipping）。

對此，永順集團發表聲明回應，2016年即出售「鑽石八號」，對油輪已無任何監督跟使用權。同時，油品販賣對象並無聯合國禁運黑名單，油品貿易符合美國KYCC規範，並要求下游供應商油品販賣也須符合KYCC規範。

針對報導指出，「鑽石八號」與轉運石油給它的兩艘船Ever Grandeur及Superstar，都和「永順集團」台灣業務有關。永順集團強調「非事實」，Ever Grandeur非永順集團所有，而Superstar因集團無使用需求，出租後即未經管該船商業運營。

永順集團表示，公司所有業務交易都合法透明，並嚴格遵守美國對貿易生意須做到KYCC的流程，相關報導用模糊的照片臆測永順集團違反聯合國制裁，已嚴重損害到公司的商譽，譴責紐時報導，並聲明保留對法律追訴權。

(中央社)