連接線束廠—貿聯-KY(3665)今年前2月合併營收為1億3945萬5000美元，年增27.4%，受惠於車用及資料庫中心兩大成長動能，貿聯-KY董事長梁華哲表示，雖然外在環境變數不少，今年營收可望維持年成長兩位數，歐系外資給予「優於大盤表現」，目標價305元。

貿聯-KY 2020年合併營收為225.37億元，年減2.4%，營業毛利為57.1億元，營業淨利為24.45億元，稅後盈餘為18.28億元，年減0.85%，每股盈餘為14.01元；受惠於客戶需求強勁，貿聯-KY今年前2月合併營收為1億3945萬5000美元，年增27.4%。

梁華哲表示，雖然外在環境變數不少，今年營收可望維持年成長兩位數。

歐系外資表示，在資料庫中心、電動車客戶新訂單及半導體設備客戶組合推動下，我們預估貿聯-KY 2021年營收增長將加速，考慮到2020年第4季業績，我們將2020年到2022年每股盈餘預測下調0.1%到4.6%，給予「優於大盤表現」，目標價305元。

(時報資訊)