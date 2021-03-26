韓國26日表示，將多延長兩星期實施防疫社交禁令，包括宵禁與禁止五人或以上群聚活動，因為每日新確診人數，又創下一個月來新高紀錄。

因為疫情多變，故韓國政府目前是每隔兩星期，就會檢視當時正實施的社交禁令，是要放寬還是趨嚴。

韓國總理丁世均曾表示，政府將續延現行社交限制兩周時間，像禁止五人或以上群聚等。根據韓國政府規定，餐廳與咖啡館必須得在晚上10點之前打烊，以及除少數例外，民眾群聚人數也受到限制。

迄26日午夜，韓國疾病控制預防局（KDCA）指出，多增494位新染疫者，這是過去35天以來最高紀錄。這是因為工作空間，公共場所與宗教聚會中群聚感染所致。

韓國政府現在除了要擔心，天氣日漸暖和下，韓國民眾群聚機會愈來愈多外，也要煩惱來自店家對政府實施宵禁的不滿聲浪。還有，韓國人對保持社交距離已經聽到是耳朵長繭，但是對新冠疫情的拘謹性，也已慢慢開始鬆懈。

韓官方數據顯示，目前韓國染疫者共有100,770例，不幸疫歿者則有1,716例。

(時報資訊)