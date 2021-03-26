新冠肺炎爆發以來，口罩成為民眾日常生活必需品。新光人壽26日表示，獲大甲鎮瀾宮授權，特別設計三款「媽祖保庇·新光罩你」平安口罩，並於3月25日上午9：00在鎮瀾宮進行過火儀式，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標、大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤、新光人壽總經理黃敏義主祭，將平安口罩在媽祖座前過火，現場民眾也熱情參與，眾人誠心向媽祖祈福，保佑疫情早日止息。

新光人壽表示，本次特製的「媽祖保庇·新光罩你」平安口罩是通過國家品質認證的MIT口罩，共有三款設計，蘊含對台灣這片土地最誠摯的祝福，以及新光人壽對客戶永遠的關懷、不變的愛心，分別是代表「展望」的新光人壽摩天大樓、代表「保護」的新光人壽500萬大傘、還有代表「光明」的無限之光幾何線條，每一款都有媽祖允諾保平安的「聖筊」，希望趣味可愛的造型設計為佩戴的民眾帶來好運、好心情，跟保險一樣為國人生命安全提供最佳保障。

新光人壽表示，2021年大甲媽祖遶境進香活動訂於4月9日起駕、4月18日回鑾，共計九天八夜，貫穿台中、彰化、雲林、嘉義共21個鄉鎮市，配合疫情指揮中心量體溫、戴口罩等防疫政策，沿途的新光人壽在地業務單位也全體動起來，預計發送10,000片「媽祖保庇·新光罩你」平安口罩。

此外，新光人壽將派出有吉祥物金寶圓寶的「媽祖保庇·新光罩你」遶境花車，全程陪同信眾隨駕進香，活動現場還有新光人壽與大甲媽祖聯名的活動帽、運動毛巾、好運上上籤姻緣線等好禮相送，邀請民眾共襄盛舉，一起參與最有台灣味的民俗文化盛事。

新光人壽表示，民眾除了在媽祖遶境期間，可於沿途新光人壽業務單位獲得「媽祖保庇·新光罩你」平安口罩外，也可於4月6日至6月30日到全台各地指定合作銀行諮詢新光人壽保險商品，即可獲得見面禮「媽祖保庇·新光罩你」平安口罩（限量10萬組）。

(工商 )