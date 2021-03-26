北市保安警察大隊為強化民眾「防詐騙、防竊（扒）防奪、保護青少年、婦幼安全」等預防觀念，結合翡翠水庫管理局，在周休假日辦理「大台北水源故鄉巡禮」活動，讓民眾在認識活水源頭及水庫周邊豐富的自然生態的同時，藉由員警以面對面方式和民眾近距離接觸，宣導民眾相關預防犯罪知識及因應之道，使民眾得以提高保護自身財產及人身安全的警覺，建立正確犯罪預防觀念。

台北市警察局長陳嘉昌很重視翡翠水庫水源區遭濫墾、濫伐、濫建、非法釣魚、污染水源等不法行為，指示保大員警派駐當地以維護環境保護及集水區保育等工作；警方指出，翡翠水庫位於新店溪支流北勢溪下游，集水區範圍則涵蓋新北市坪林區、雙溪區、石碇區與新店區，總面積303平方公里，員警除定期執行水域、陸域巡邏外並結合相關單位力量，共同預防並巡查水庫上游污染源與違規行為。

警方呼籲，翡翠水庫以家用及公共給水為主要目標，為台北市最重要水源，基於保護集水區水源，水庫蓄水範圍內，不受理申請任何使用行為。嚴禁放生、釣魚、捕撈孳生魚類、水產物及行駛非法船筏、浮具，若違反規定將依水利法及其他有關法令辦理。

(中時 )