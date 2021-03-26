台中市烏日區九德國小因缺乏活動中心，學生畢業典禮、各項活動都只能使用風雨操場，相當不便。（林欣儀攝）

立法院副院長蔡其昌（右）等人會勘烏日區九德國小，將協助爭取活動中心及停車場。（林欣儀攝）

台中市烏日區九德里人口數達1萬6000多人，周邊嚴重缺乏停車空間，居民很困擾，而九德國小校內沒有活動中心，學生或社區舉辦活動都得利用風雨操場，夏熱冬冷，立法院副院長蔡其昌26日會勘，協助爭取新設活動中心，並將結合興建地下停車場，盼最快2023年動工。

九德里是全台中第三大里，市議員陳世凱表示，他10年前擔任議員開始，就積極爭取興建九德國小活動中心與地下停車場，卻礙於經費問題，此建設案遲遲無法順利推動，居民多次陳情，表達停車空間不足的需求，盼相關單位能儘速協助解決。

九德里長陳美香則說，里內現有的活動中心相當老舊，且一樓作為公托使用，老人們要爬上樓相當不便，且停車場缺乏是一大問題。九德國小校長劉紀盈指出，校內學生數近1200人左右，每年畢業典禮都必須選在晚上、使用中庭空間舉辦，其餘活動也只能使用風雨操場，盼興建活動中心、提供學生活動場域。

蔡其昌表示，學校與社區已達成共識，希望利用校內現有風雨操場的空間，拆除後興建占地約448坪的活動中心，內部除規畫建築消防、水電空調、舞台及球場等設施，也將在地下闢建停車場、供社區使用，他特別邀集國教署、台中市教育局及交通局等單位會勘，盼爭取今年內開始規畫。

教育部國民及學前教育署認為，九德國小闢建活動中心與地下停車場，因跨教育、交通業務，只要確保相關法規沒問題，國教署願全力支持。台中市教育局則希望爭取中央以專案方式補助經費，並能與預定中的公托大樓工程錯開施工時程，避免影響學生活動空間。

(中時 )