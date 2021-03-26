全台水情吃緊，西部多個縣市一期稻作已採停灌因應，相較之下，花蓮水情穩定，但因西部停灌面積較大，若米商到東部買米，米價還是有上漲空間。（王志偉攝）

臺灣面臨缺水危急，西部多個縣市一期稻作已採停灌因應，最近傳出西部糧商到東部搶購，東部米價受關注，花蓮兩大米倉富里及玉溪地區農會表示，目前白米售價並無調漲；農糧署東區分署長徐煇妃說，米價是臺灣整體供需問題，因西部停灌面積較大，若米商到東部買米，國內米價還是有上漲空間。

去年臺灣出現56年以來首次豐水期沒有颱風過境，面臨缺水危機，西部1期稻作部分休耕，傳出西部糧商已到東部搶米，為此徐煇妃說，東部地區以臺東縣池上鄉、關山鎮一帶水情較吃緊，農田水利署採分區供灌的方式，確保稻作供水正常，且目前部分水稻進入曬田期，需將稻田中的水排乾，缺水問題暫時不受影響。

不過是否因此造成米價波動？富里鄉農會總幹事張素華、玉溪地區農會總幹事蔡宗翰都證實，確實有西部糧商來詢問，張素華說，往年一、二期收購量約6000公噸，庫存量、通路銷售量是剛好的，沒有多的米量可賣給西部廠商。

張素華指出，目前銷售的去年二期水稻，安全庫存量到6月，會與今年一期收割接軌，若有外縣市搶購會配合供應商，不會讓現有通路商缺貨；包裝米價格1公斤一等米售價新臺幣110元，有機米價格2公斤240元，售價暫時維持不變，並強調政府的公糧保存得非常好，國人不需太過擔憂。

蔡宗翰指出，花蓮水情相對穩定，西部糧商確實有來接觸，但目前收購跟銷售量幾乎打平，很難增加供貨；目前米價維持不變，因西部地區部分一期稻休耕，今年東部收購價預期會成長，但也會到7月收購時，再視收購成本等因素考量是調漲。

(中時 )