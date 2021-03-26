台中榮總關節重建科主任曾崇育（中）分享產業經驗給大葉大學藥保系碩士班學生。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化報導）

台中榮總關節重建科主任曾崇育，受大葉大學藥用植物與保健學系邀請，這學期至大葉開設碩士班課程「現代藥物生技專論」，介紹中草藥研發過程並分享臨床經驗，盼幫助學生接軌醫療產業。

大葉大學與台中榮總從2005年開始合作推動「榮葉計畫」，一方面結合醫院的醫學實務經驗與學校的研發能量，開發新技術、新產品，另一方面邀請醫師到校開課，分享臨床經驗。

藥保系主任梁志欽表示，曾崇育醫師與藥保系長期產學合作，幾乎每年都與系上教授張世良合作進行中藥保健相關研究，系上特別借重曾的臨床實務，邀他來為碩士班研究生開課，讓學生在學校也能跟隨專業醫師學習；近年曾醫師開設的課程包含細胞生物學、生理病理學、現代藥物生技專論等，帶領學生認識產業，養成專業知識與研發實力。

曾崇育醫師（右）與大葉大學藥保系碩士班印尼籍學生林慧霞（左）討論她參與的保健食品產學合作計畫。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化報導）

大葉大學與台中榮總合作推動「榮葉計畫」，過去3年來藥保系碩士班年年邀請台中榮總關節重建科主任曾崇育醫師到校為碩士班研究生開課。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化報導）

曾崇育指出，3年前開始在藥保系碩士班開課，這學期開設的「現代藥物生技專論」，介紹中草藥研發過程，包含醫藥開發的生物技術、理論應用、發展進程等，讓學生了解新藥研發的流程及相關規範，以及進入臨床研究的注意事項。判能幫助有志進入生醫、生技產業，或是醫院工作的學生建立醫藥專業知識基礎，未來可往藥物研發或行銷等領域發展。

藥保系碩士生謝明叡說，曾崇育教學重視互動，從中啟發學生很多想法，上課有任何想法或問題都可以當場提出來，與老師交流對話，曾老師也會幫大家補充相關專業知識，亦師亦友。印尼籍學生林慧霞則說，曾崇育臨床經驗豐富，對學生們的提問，都詳細、耐心回答，她目前另外跟隨李柏憲老師參與保健食品的產學合作計畫，若有任何臨床方面的問題，也都可以跟曾醫師請益，學到很多。

(中時 )