台中榮總關節重建科主任曾崇育，受大葉大學藥用植物與保健學系邀請，這學期至大葉開設碩士班課程「現代藥物生技專論」，介紹中草藥研發過程並分享臨床經驗，盼幫助學生接軌醫療產業。
大葉大學與台中榮總從2005年開始合作推動「榮葉計畫」，一方面結合醫院的醫學實務經驗與學校的研發能量，開發新技術、新產品，另一方面邀請醫師到校開課，分享臨床經驗。
藥保系主任梁志欽表示，曾崇育醫師與藥保系長期產學合作，幾乎每年都與系上教授張世良合作進行中藥保健相關研究，系上特別借重曾的臨床實務，邀他來為碩士班研究生開課，讓學生在學校也能跟隨專業醫師學習；近年曾醫師開設的課程包含細胞生物學、生理病理學、現代藥物生技專論等，帶領學生認識產業，養成專業知識與研發實力。
曾崇育指出，3年前開始在藥保系碩士班開課，這學期開設的「現代藥物生技專論」，介紹中草藥研發過程，包含醫藥開發的生物技術、理論應用、發展進程等，讓學生了解新藥研發的流程及相關規範，以及進入臨床研究的注意事項。判能幫助有志進入生醫、生技產業，或是醫院工作的學生建立醫藥專業知識基礎，未來可往藥物研發或行銷等領域發展。
藥保系碩士生謝明叡說，曾崇育教學重視互動，從中啟發學生很多想法，上課有任何想法或問題都可以當場提出來，與老師交流對話，曾老師也會幫大家補充相關專業知識，亦師亦友。印尼籍學生林慧霞則說，曾崇育臨床經驗豐富，對學生們的提問，都詳細、耐心回答，她目前另外跟隨李柏憲老師參與保健食品的產學合作計畫，若有任何臨床方面的問題，也都可以跟曾醫師請益，學到很多。
(中時 )
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