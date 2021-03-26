19歲宋姓女子與28歲黃姓男子兩人未婚產下1子，疑似虐嬰致死，還將遺體棄置在小港區一處空地。警方接獲家屬通報趕到現場，只找到零星獸骨碎片。由於男嬰下落不明，高雄地院26日依殺人未遂罪判黃男、宋女各9年、6年徒刑，可上訴。

判決指出，宋女及黃男2人2019年11月在台中市街頭遊蕩，遭巡邏員警查獲是協尋人口。原來，宋女因未婚懷孕被社會局列入關懷對象，過了分娩日期卻不見孩子，也和黃男2人鬧失蹤，家屬才報警協尋。

警方查出，宋女患有輕度精神障礙，從小由祖母帶大，2018年與黃男透過網路交友軟體相識，未婚懷孕還「為愛走天涯」，離家出走和黃男同居。

警方和社工不斷逼問宋女及黃男，宋女還冷回「小孩死掉，丟了」。兩人還坦承，2019年10月宋女在小港租屋處廁所產下一名男嬰，喊黃男進來幫忙，嬰孩疑似沒有哭聲，黃男便用黑色垃圾袋將嬰孩包住，拿到陽台放置，之後再棄置到小港區華山路附近一處空地。

警方後來趕抵兩人所指的空地，卻遍尋不著有裝嬰兒的塑膠袋，只採集到不明的「小骨頭」，原本擔心嬰兒被野狗啃食到體無完膚，剩下零碎的遺骸，但相驗後發現只是「獸骨」。

宋女及黃男2人均否認害死小孩，還推說是聽從友人「養不起就丟掉」的建議。但黃男曾在應訊時表明男嬰一出生就哭鬧，他手足無措才拿垃圾袋包裹放在陽台，之後發現哭聲消失，查看才發現男嬰死亡。

法官不採信宋女及黃男2人的供詞，認為男嬰遭棄置時可能還有生命跡象，判斷男嬰可能被人抱走或遭野狗啃食，下落不明。基於罪疑惟輕原則，只能依殺人未遂罪判黃男、宋女各9年、6年徒刑，可上訴。

(中時 )