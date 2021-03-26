攸關房地合一稅2.0修正的《所得稅法》修正案，29日將在財政委員會排審，國民黨團26日召開記者會，呼籲財政部不要受到外力影響而縮手，打房不要只做一半，堅持行政院版課稅範圍應溯及到2016年，並且納入囤房稅，居住正義才能落實，年輕人成家夢想才能實踐。

國民黨總召費鴻泰表示，財政部原本推動房地合一稅2.0版、囤房稅，臨時縮手為德不卒，只做了一半，房地合一稅效力，大概有20％，加上央行針對購買到一定戶數以上，融資乘數下降，對於打房效果也只有2到3成，兩者加起也不過50％效果，打房政策根本不及格。

財政委員會召委曾銘宗也指出，財政部似乎受到外界各方壓力影響，對溯及2016年的條文有所保留，國民黨團堅持要求財政部必須依據行政院版條文，將課稅時間起算點落在2016年，並且在立法院三讀通過後，立即實施。

曾銘宗強調，囤房稅是最重要的配套，或許囤房稅的細節包括朝野、社會都可以再進一步討論，但是韓國、英國、法國、澳洲、加拿大也都實施多年囤房稅，因此呼籲蔡政府要打炒房、實現居住正義，必須做整套，假設政院版房地合一稅不溯及到2016年、又課徵囤房稅，打炒房的措施只是做半套。

(工商 )