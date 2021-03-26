金融業儲備幹部招募正熱烈展開，近年積極布局東南亞地區的國泰世華銀行2021年首度新增「海外CMA-國際管理領域」，將招募目標擴大至國際人才。國泰世華銀行指出，該計劃希望爭取來自不同國家、不同文化背景並對金融業充滿熱情的菁英加入，以滿足國泰世華在亞洲布局的多面向人才需求，預計CMA計劃總計將招募近40位海內外優秀人才。

國泰世華銀行指出，海外CMA計劃招募對象不限國籍，主要希望吸引具有東南亞籍或僑外身分、具流利中英文溝通能力及精通當地母語的優秀人才。培訓計劃與國內CMA相同為期二年，在台培訓期間包含提供9個月的共通課程、數據中心輪習養成與15個月領域深耕。海外CMA在台培訓結束後，將回歸母國任職(派任國家將以越南、緬甸、柬埔寨、寮國、菲律賓及馬來西亞等六國為主。

國泰世華銀行指出，「海外CMA-國際管理領域」期許未來快速培育為海外分支機構主管。首次「海外CMA-國際管理領域」計劃履歷收件至4月9日截止。「CMA-亞洲銀行家」計劃履歷收件至3月31日截止。

(工商 )