台積電重回主流，成功穩住台股軍心，今指數開高走高，一度大漲逾250點，成功收復月線關卡，終場收漲245.74點、報在16305.88點、成交量為2971.44億元，台股周線扭轉翻紅，本周指數漲235點，目前外資對於台股賣多於買，預期短線高檔震盪格局機率大，下周為第一季季底，內資作帳行情可期，就整體來說，須等到後續債券殖利率議題真正淡化後，台股才有機會向上挑戰16500點大關。

台積電(2330)揮別前兩個交易日英特爾陰霾，今股價開高走高，終場收漲2.61%、報在590元，市場交投信心明顯回穩，聯電(2303)亦收漲2.26%，最高一度衝上50元大關，除晶圓雙雄的領軍外，面板產業持續供不應求，友達(2409)大漲3.33%，群創(2409)漲幅達2.3%，其餘大型股方面，被動元件華新科(2492)、國巨(2327)漲幅分別為4.5%、3%。

新疆棉議題發酵，紡纖股今漲幅剽悍，南紡(1440)、新纖(1409)、東隆興(4401)攻上漲停，東和(1414)、力麗(1444)、宏遠(1460)、集盛(1455)也強勢大漲3~4%。

半導體族群中，今IC設計族群股中一馬當先，愛普(6531)、敦泰(3545)、立積(4968)攻上漲停，義隆(2458)、世芯-KY(3661)、創意(3443)等齊步喊漲；記憶體製造廠華邦電(2344)、旺宏(2337)第一季產業淡季不淡，產品價格看漲，第二季價格漲勢可望更大，今隨著買盤進駐，股價開高走高，華邦電收漲逾4%、旺宏收漲2.5%。

分析師表示，外資持續減碼，近期賣多於買，進入季底可以期待內資作帳行情，台股今不僅力守萬六，今帶量站回5日線、月線，目前台股中、長期均線仍呈多頭排列，預期指數將持續於月線上下震盪整理，以月線為操作指標，但依舊須等到後續債券殖利率議題真正淡化後，台股才有機會挑戰16500點大關，短線操作建議選股優於選市，採取擇優低接布局策略，可留意具有殖利率題材及報價上揚的類股，另外，歐洲第三波疫情來襲等諸多利空延續，使得美股走勢劇烈震盪，也恐影響台股表現。

(時報資訊)