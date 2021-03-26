美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周四表示，國會提供有力的財政援助措施，加上疫苗加速接種，使美國經濟復甦速度超乎預期。

鮑爾表示，這讓央行可以在某個時候開始縮減已經提供的援助，但現在時候還未到。

鮑爾在接受媒體訪問時表示，隨著我們在實現目標上取得更多顯著的進展，我們將逐步縮減已經購買的美國公債與不動產抵押貸款證券（MBS）數量。

鮑爾表示：「當經濟幾乎完全恢復時，我們將持續撤回我們在緊急時期提供的支持，但我們會隨著時間非常緩慢地進行，並秉持高度的透明性」。

受鮑爾此番談話影響，美股主要指數期貨開盤後走低，但目前已經回到平盤之上，道瓊指數期貨目前漲0.34%，標普500指數期貨漲0.43%，那斯達克100指數期貨漲0.64%。

一年多以前當美國爆發新冠肺炎疫情時，聯準會將其基準短期借貸利率一舉降至近零水準，並開始實施每月至少購買1200億美元債券的量化寬鬆措施。

鮑爾與其他聯準會官員已一再承諾將維持這樣的超寬鬆政策不變，直到美國經濟達到充分就業，且平均通膨率達到約2%。

周四他在接受媒體訪問時表示，美國在達成這些目標上已經取得長足的進步，這是因為疫情往更好的方向發展，尤其是疫苗接種，再加上國會提供的振興措施，「這將讓我們可以比預期更快重啟經濟」。

鮑爾表示，當前的財政措施雖非長久之計，但在面對危機時卻是必要之策。低利率讓美國能夠承擔債務，而不會造成太大的困難，儘管國會最終將不得不解決債務問題。鮑爾表示，「我們終得解決債務問題，但是現在還不是時候」。

(時報資訊)