兒童節兒童節專案活動_圖為台北晶華專屬夢幻甜點車(圖：業者提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】

即將迎來復活節以及清明連假，許多飯店均針對親子家庭，規劃不同的親子住房專案供消費者青睞，在連續假期之間，精選六家親子住房活動，除了房價優惠，有些飯店還推出兒童免費入住，並特別企劃一場場不同的童樂活動，供民眾參考！六家親子飯店包括台北晶華「親子郵輪航程」、台北凱撒攜手奧森兒童博物館邀放電大冒險、台北喜來登「寶貝喜樂園」兒童節住房、北投亞太飯店「城市小農夫」兒童節特別企劃、長榮鳳凰酒店(礁溪)因應兒童節的到來，推出「大手拉小手幸福2+1」專案，與義大皇家酒店「5是孩子王」住房專案等！

手作課程將進行復活節蛋彩繪，並將選出一名最有創意的小貴賓送出復活節最熱銷的「晶華出奇蛋」一份

晶華酒店_酒店位在綠意盎然的中山北路二段，有大片綠地公園

晶華酒店_歡樂的親子同樂空間

晶華酒店即日起至4月30日推出復活節限定版「春季郵輪親子航程」」，三天兩夜每人每晚2,990元起，活動中並主打應景有趣的「Egg Safari尋蛋獵遊」，以及各式節慶限定手作課程，攜手美國知名玩具品牌「Teamson」以及敦煌書局之遊戲空間「森林童話Kids Club」也將於4月正式營運，而值得一提的是，將在3/27、4/3、4/4由兔子姊姊將帶領小朋友們前往晶華酒店旁的康樂公園，尋找藏於公園內的彩蛋，感受獵蛋過程的開心氛圍。手作課程將進行復活節蛋彩繪，並將選出一名最有創意的小貴賓送出復活節最熱銷的「晶華出奇蛋」一份。

奧森兒童博物館-滑索區(圖：台北凱撒提供)

奧森兒童博物館-遊戲區

台北凱撒大飯店「小手拉大手」住房專案-平日入住享免費升等至綺幻客房台北凱撒於4月份推出「小手拉大手」豪饗玩的住宿優惠活動，首度與奧森兒童博物館攜手合作，贈送市價1,150套票(含1大1小的奧森兒童博物館入場門票與飲料1杯)，內有十三座主題展區及天空、森林、地底岩洞3大空間，設有多項互動體驗並鼓勵親子共玩，和孩子們一同當一個冒險家或是探索者，體驗一系列寓教於樂的有趣活動！搭配台北凱撒去年底甫全新裝修完成的北歐風精緻客房，每晚只要3,199元起，專案含兩客精緻早餐，週六或連假期間不需加價，平日入住享免費升等至綺幻客房與贈送 1名不佔床兒童(12歲以下)入住(含早餐)。另，Checkers自助餐廳4月份「小手拉大手」活動，凡小學四年級以下（含四年級亦即10歲，需出示健保卡）由成人陪同點用午/晚餐，小朋友可享免費用餐一客。

台北喜來登「寶貝喜樂園」粉紅浴缸球池

台北喜來登「寶貝喜樂園」零食一把抓

台北喜來登「寶貝喜樂園」豪華客房台北喜來登於4月1日至4月5日期間推出「寶貝喜樂園」住房專案，連續假期優惠不加價。雙人入住每晚3,999元起，每房再贈1位12歲以下孩童免費，主打全新夢幻粉色系玩樂空間，進駐各式運動遊戲機台、SWITCH電玩、太鼓達人，還有粉紅泡泡浴缸、許願櫻花樹等親子美拍區，以及小朋友最愛的「零食一把抓」活動，體恤父母平日的辛勞，住宿期間可至「爸媽FUN風吧」免費享用輕食與飲品小憩片刻。十二廚自助餐廳於連假則推出寶貝優待禮遇，12歲以下的小賓客可享免費用餐，每日名額有限並可現做棉花糖及糖果帶回家！

北投亞太飯店_城市小農夫住房專案

北投亞太飯店_城市小農夫住房專案

北投亞太飯店_經典和風客房

北投亞太飯店於兒童節、端午節連假期間推出「城市小農夫」特別企劃，凡參加「城市小農夫」住房專案，即贈有機農場體驗課，專案優惠價11,800元+10%（原價18,940元），加贈1位2-11歲兒童免加價，含早、晚餐及農場體驗課程，從撿柴到生火的夯番薯、現採有機蔬菜、古早味艾草粿，讓孩子享受大自然，陪爸媽重拾童年樂趣，活動日期：4月2日、4月3日、4月4日、5月15日、6月13日，共五梯次，限額專案為客製化體驗專案，額滿為止。

星寶農場採蔥體驗

鳳凰魔幻學院-解謎

長榮鳳凰酒店礁溪_高級洋式客房住宿長榮鳳凰酒店(礁溪)因應兒童節的到來，推出「大手拉小手幸福2+1」專案，一泊二食每晚＄8800起，加碼贈送一位12歲以下兒童免費入住，除了可暢玩館內千坪溫泉SPA設施，和新推出的「鳳凰魔幻學院」實境解謎活動，另外再加贈「星寶蔥体驗農場|鄉間小路」戶外遊門票。

義大皇家酒店兒童節17時後入住爽住24小時

義大遊樂世界兒童節有全新設施可體驗

義大皇家酒店推兒童節一日限定優惠義大皇家酒店限時推出「5是孩子王」住房專案，4月2日、3日入住就享有專案價4,500元(須另加10%服務費)；4月4日兒童節當日入住雅緻家庭房或經典客房一晚，含二成人及二兒童自助式早餐只要4,000元(須另加10%服務費)，若下午五點後入住，還可享隔日下午五點再退房的優惠，另外，只要有一位12歲以下孩童同行，更可加碼獲贈500元購物禮券！入住五星級渡假酒店外，爸媽們還可以帶家中寶貝到義大遊樂世界盡情玩樂。配合兒童節檔期，義大遊樂世界率先全台樂園推出全新設施「神奇AR畫館」，將原有3D畫館加入實境技術，遊客可以在4種不同場景中，透過特定手機APP，玩出驚人的AR效果。此外，園區內兒童劇場表演，內容也進行全新改版，推出「獵人與獨角獸」。

圖片：各業者提供

(中時新聞網)