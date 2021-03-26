沙崙綠能科學城核心區C區開發工程預計2年後完工。（台南市都發局提供／曹婷婷台南傳真）

「沙崙綠能科學城核心區C區開發工程（第2期）」都市設計審議案，已由台南市都市設計審議委員會審議通過，預計2年後完工，未來將形塑智慧產業聚落，南北串連為科技廊道。

台南市都市設計審議委員會昨通過「沙崙綠能科學城核心區C區第二期開發工程 」都市設計審議案，這是科技部聯合研究中心的重要工程。都發局長莊德樑表示，沙崙綠能科學城核心區C區開發工程第2期，規劃為鑽石級綠建築及鑽石級智慧建築。建築物位於產專區C區，為地下2層、地上5層建築，特色包含建置太陽光電系統、屋頂綠化雨水貯留設施等。

位於台南高鐵周遭的沙崙綠能科學城，分7個產專區，分別為A、B、C、D、E、F、X區，A區為會展中心，預定今年完工。B區為產業研發專區，以商業為主，招商中。C區為科技部的聯合研究中心，第一期已完工。D區為經濟部工研院太陽能示範場域，已完工。E區為中研院台南分院，預計明年完工。F區為產業研發專區，招商中。X區為產業研發專區，目前配合都市計畫變更作業審查中。

該案基地東南側規畫設置街角廣場，將建物一層相關零售、餐飲等生活服務設施集中設置於廣場四周，兼顧使用活動跟日間用餐後的交流空間構想。另外，建築基地周邊留設連續性風廊設計，建築物中央留設寬度20公尺、高度10公尺的有頂蓋通風廊道，形塑地面層良好通風環境及增進人行空間微氣候品質。

都發局表示，推動能源轉型是國家積極推動目標，沙崙綠能科學城核心區C區開發工程第2期興建完成後，是綠能產業聚落的重要基地，孕育、催生綠能供應鏈生態系，希望北串嘉義與南部科學園區、南接橋頭及屏東科學園區，打造南部科技廊道。

(中時 )