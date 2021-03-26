桃園龍德宮南巡遶境回鑾於3月27日於行經楊梅時，在楊梅市區內遶境，隨後駐駕楊梅錫福宮，遶境隊伍預計3月27日由苗栗出發沿台一線北上，預計當日17時許由楊梅區中山南路進入楊梅區後，沿中山南路直行接中山路、左轉新成路、左轉楊新路、左轉大成路、右轉大華街於18時30分駐駕錫福宮；並於3月28日上午6時於楊梅錫福宮起駕後沿大華街、右轉武營街、左轉中山路，沿台一線北上往桃園回鑾。

楊梅分局表示，為因應人、車潮，及確保遶境活動期間交通秩序順暢與安全，將於3月27日、28日兩天規畫交通管制及疏導，請民眾配合，警方實施交通管制措施如下：

一、管制時間：

3月27日16時至20時、3月28日04時至09時止，視狀況提早或延後解除管制。

二、管制路段：

3月27日管制路段：台一線（中山南路、中山路、校前路、秀才路）、楊梅市區道路（新成路、楊新路、大成路）、楊梅市場內（大華街、武營街、金華街）。

3月28日管制路段：楊梅市場內（大華街、武營街、金華街）、楊梅市區道路（中山路、校前路、秀才路、中山北路一段、中山北路二段、永美路）。

楊梅分局呼籲，廟方遶境活動雖為地方盛事，仍請參與遶境民眾駕車、騎車、徒步應遵守交通規則，當日行經上述楊梅區管制路段的用路人，避免駕車進入楊梅市場內（大華街、武營街）；另進入楊梅錫福宮參加活動民眾，儘量搭乘大眾運輸工具，並多加利用周邊停車場停放車輛，配合員警疏導，避免造成壅塞。

(中時 )