台北市欠繳停車費者眾，欠費冠軍累積金額高達17.9萬元，台北市長柯文哲上月要求停車管理處採取「認車不認人」機制，沒繳錢就禁停公有停車場。市府停車管理工程處今表示，已建立欠錢大戶黑名單，目前共有7000輛，預計4月於路邊停車格張貼警告單，6月則會在路外停車場播放廣播驅離。

根據停管處統計，2018年時，欠費件數達66.8萬件、催繳金額7500萬餘元，為近年最嚴重，停管處只好於隔年祭出「久停拖吊」措施，若停放超過30天，將直接將車輛拖吊，讓去年欠費件數下滑，只剩22.8萬件，催收金額2650萬餘元，讓柯文哲瞠目結舌，要求研擬新措施。

台北市今上午舉行交通會報，停管處也會中公布最新做法，首先會先建立路邊停車欠費移送強制執行的黑名單，並在公有路外停車場增訂「欠費車輛別進入」的字樣，黑名單車主入場時，將會在入口處聽到廣播，要求車主禁止停放並盡速離場，倘若車主仍未離場，就會在擋風玻璃處張貼僅告單，倘若該車欠費達一定金額，則會通知執行分署查扣車輛。

此外，由於路邊停車格是開放空間，無法限制停車，將由開單管理員 PDA 輸入車號時，查詢該車是否為黑名單車輛，若是的話，將張貼欠費通知於擋風玻璃上；根據規畫，停管處預計4月中旬可於路邊停車格進行欠費通知張貼；路外停車場預計6月中旬完成軟硬體安裝及測試全數上線。

柯文哲聽完後相當滿意，但也提醒交通局，倘若欠費車主願意在公有停車場當場繳清，或許可給該場員工獎勵。柯說，現在許多作業都已經開始E化，能做得到以前做不到的事。

停管處長李昆振會後受訪指出，現在黑名單車輛約有7000輛，車主皆欠費達300元以上，且催繳後皆未理，不會隨意將民眾列為黑名單，本次新措施主要精神在於「通知」，都已經將大張的催繳單放在擋風玻璃上，「總該注意到了吧」！

李昆振指出，目前技術、法令皆可行，還須細部微調，如欠繳金額是否為300元還是更高，都還要再與市長討論。目前會針對汽車開始執行，機車暫不考慮，會先在自營停車場去做，成效好的話，委外停車場也會加入。

(中時 )