改變「清官難斷家務事」的陳舊觀念，苗栗市公所與中華民國珍珠社會福利服務協會合作，26日在公所1樓大廳掛牌，將於4月6日起每周二上午9時至12時提供免費「家事事件商談服務」，成為全縣第1個設有此服務平台的鄉鎮市公所，市公所盼協助民眾尋找圓滿的解決之道，顧及未成年子女的權益。

社會快速變遷，家庭結構隨之改變，夫妻離異、單親家庭增加，苗栗市公所指出，109年度苗栗縣離婚率高達22.3％，衍生不少未成年子女生活照顧、監護權、扶養費及子女探視權等問題。民眾面對家務事總是難以向外人訴說，往往進入司法程序，雙方陷入情緒糾葛，早已劍拔弩張，以致社會事件頻傳。

苗栗市長邱鎮軍表示「父母離異，孩子最無辜」，家事案件存在於社會各角落，但民眾遇到問題通常難以啟齒，也找不到解決方向，透過協會駐點提供服務，鼓勵民眾遇到問題不要害怕，勇敢諮詢讓專業社工幫忙，盡早輔導破碎家庭走上正軌，讓孩子擁有正常生活。

珍珠社會福利服務協會受苗栗縣政府委託，辦理「家事事件商談服務」計畫，並與苗栗地方法院合作，協會理事長顏桂英指出，以往案件透過法院轉介至協會處理，狀況都很棘手，因此協會希望搶在案件進入司法前，給予社區型服務，讓專業社工、心理師及大學教授提供諮商。

顏桂英表示，家事商談服務將引導家長以子女的權益為依歸，處理因離婚所衍生子女監護、教養及會面交往的問題，預防事件對未成年子女造成的身心影響及傷害，民眾無須擔心費用，也強調案件當事人個資絕不外流，也不會提供做為法律上的攻防。

(中時 )