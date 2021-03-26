用味蕾感受巴黎春夏時裝週的魅力！為向設計潮流的傳奇大師卡爾拉格斐(Karl Lagerfeld)、時尚界「老佛爺」致敬，台北寒舍艾美酒店宣布，館內「北緯二十五」於4月1日至6月30日以甜點伸展台為概念推出「全新視角：春夏巴黎時尚秀」雙人下午茶，每組1,880元+10%，以老佛爺的經典圖樣為靈感，運用墨鏡、領帶與貓咪元素，結合KARL LAGERFELD 的IKONIK Q版咖啡杯，打造出夢幻精緻的法式巴黎鐵塔午茶組。

「全新視角：春夏巴黎時尚秀」雙人下午茶組內容包含7款的甜點、特色巧克力調飲及咖啡或茶，創意春夏「食」尚秀華麗登場，凡點用此精品雙人下午茶，即贈KARL LAGERFELD獨家優惠抵用券兩張、單筆發票消費滿兩組即可獲得Q版口罩套乙個。

卡爾拉格斐每年的時裝大秀總是讓時尚界引領期盼，別具特色的「KARL DNA」像是白髮馬尾、太陽眼鏡、黑色領帶與愛貓Choupette都是老佛爺的魅力標誌。台北寒舍艾美酒店甜點主廚鄭吉賢將老佛爺的時尚元素淋漓盡致的展現在甜品中，成了精彩絕倫的精品「食」尚藝術，精緻甜點在美麗的艾菲爾鐵塔上閃閃發光，彷彿時裝週星光雲集的名模們獨領風騷，照亮巴黎時尚燈塔。

Karl Lagerfeld曾說過，「我愛巧克力，甚至超想買巧克力香味的香水！」，減肥期間每日早上更是要喝上兩杯巧克力口味的高蛋白奶昔，「北緯二十五」調酒師特別以此為靈感推出「邱比特醇濃巧克力」，以法國法芙娜70%巧克力為基底，搭配無糖黑豆漿以及自製烘烤蜂蜜燕麥片，最上方點綴Karl Lagerfeld愛貓Choupette的造型巧克力片，並裝入KARL LAGERFELD 的IKONIK Q版咖啡杯，香濃好喝又解膩，佐搭各款甜點也沒有罪惡感，輕鬆無負擔。此外，北緯二十五沙發區更擺設了搶先全球台灣獨家的IKONIK & CHOUPETTE抱枕組，用心打造不同的lifestyle時尚下午茶體驗。

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