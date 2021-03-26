水情吃緊，缺水嚴重地區用水將供五停二，受影響的台中、苗栗民眾已提前部署，出門搶購裝水物資。中山醫大附醫兒童急診科主任謝宗學親眼目睹五金行人潮洶湧，人人扛著像兇殺案的「藏屍桶」，他直呼「有種脫離現實的荒謬感」。

謝宗學在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」發文表示，為了因應五十年未曾有過的變局，無法預期艱困的日子將持續多久，只好跟老婆一起到五金行，發現滿滿都是人，人人扛著至少一個大桶子，感覺很像兇殺案的「藏屍桶」，但現在卻變成最熱銷的商品！

謝宗學說，自己也買一個桶子回家，以備不時之需。不過他有點小擔心，希望不要被孩子當成捉迷藏的藏身之處。他感嘆說道，生活在台灣多年，從小到大沒遇過這樣的狀況，有種脫離現實的荒謬感，卻是真實發生的災難。2020年開始陸續降臨一連串的災難，我們都一一撐過去了，希望這次也是！

看醫師曬出新購橘色水桶，底下網友紛紛留言說，「印象中，上次需要大水桶的時候是921」、「原來是停水～嚇壞我了！」、「希望以後台灣的孩紙們，再也不會要碰上買水桶備水這檔事，到我們這一代就好！」、「停水真的很恐怖，以前看到藍天都很開心～從來沒這麼期待下雨」。還有網友透露，自己跑了四家才找到，連小的儲水桶跟勺子都被搬光了，還好最後有買到大桶子。

(中時新聞網)