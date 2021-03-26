台中市雙十國中女排在JHVL衛冕封后，睽違3年後重返榮耀。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

109學年度國中排球甲級聯賽(JHVL)決賽落幕，台中市雙十國中女排衛冕封后、重返榮耀，另潭秀國中男排也勇奪殿軍。台中市教育局長楊振昇代表市長盧秀燕到場致贈紅包，肯定教練選手們的付出與努力，市府也將頒發超過90萬元獎金，感謝選手為台中爭光。

雙十國中對戰108學年度冠軍隊屏東縣新園國中，雙十女將火力全開，一開局便展現強烈求勝的企圖心，發動快攻搶下第1局；第2局開賽雖遇小亂流，但教練團靈活運用戰術，及時調整節奏，找回團隊默契，率先取得聽牌優勢；第三局打出好手感，攻守俱佳，澆熄對手反撲氣焰，直落三擊退新園國中摘下后冠。

雙十國中校長林大欽指出，女排克服組訓過程所面臨的難題，自68年成立至今，教練黃淑慧、侯雅惠、羅儀璟除進行紮實訓練，更重視選手的升學輔導與品德教育，培養文武兼具的球員。

另外，潭秀國中男排勇奪殿軍，校長連秀玉表示，男排自102學年度成軍至今，在教練林育輝、黃韋程、賴榮源、林育傑指導下，105學年度起，年年闖進決賽6強，雖然今年僅以殿軍坐收，但一場比賽的價值，絕對不是在場上的那些時間而已，期勉選手們「不怕輸，闖蕩出一條不受限的路！」明年再接再厲。

教育局表示，雙十女排睽違3年再次封后，重返榮耀，奪下隊史第7座冠軍金盃，除證明教練的訓練專業，也展現球員的求勝態度，更肯定校內師生一心的團結力量。

教育局說明，兩校選手大多是台中在地囝仔，感謝學校積極培育基層選手，三級銜接體制運作有成，謝謝師長、教練、家長及台中市體育總會排球委員會的用心與付出。高中排球甲組聯賽決賽26日開戰，東山高中女排將在下午2時上場，豐原高商男排則在27日下午5時開打，力拚8連霸，請大家繼續為台中子弟兵集氣加油。

此外，全國中等學校運動會提前開賽的划船賽場也傳來捷報，大里高中楊家豪及林子宸在雙人雙槳項目為台中抱回首金。

潭秀國中男排在JHVL勇奪殿軍。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

潭秀國中男排在JHVL勇奪殿軍。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

雙十國中女排展現拚戰精神。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

(中時 )