「雞排妹」陷翁立友性騷疑雲！推「38號樹洞」為受害者發聲

雞排妹（鄭家純）1月底控翁立友性騷擾，2人始終各說各話，讓外界霧裡看花，翁立友前2周為新專輯造勢，再度提出4疑點駁斥，雞排妹26日出席策畫1個多月的「38號樹洞性侵 ／ 性騷真人故事信件展」媒體導覽，被問及此事，她表示「不需要在這個場所談論他的事情，有點玷污吧」。

被問翁立友性騷案，「雞排妹」冷回：有點玷汙。(照片/范佐意 拍攝)

雞排妹介紹道，展場是故意用雜草、碎石等布置，將蒐集來的近150個真實故事，讓大家透過孔洞來看這些信件，「有點不舒服的環境，讓觀展人試著感同身受」，透露自己在整理的過程中，也很常看到一半就需要緩一緩，「如果沒有做好心理準備來看，會有點難受是正常的，我們沒聽過的故事不代表不存在」，盼藉此能稍微讓這個社會有所改變，「希望會是一個開端，大家會更溫柔吧」。

她分享其中一個故事是男友幫替上月過世的女友所寫的，提到女友小時候被家人、陌生人侵犯，因此患上憂鬱症，最後沒選擇走上絕路。還有一位認識多年的50歲大哥，也向她心痛地坦承國中曾意淫過表妹，於是決定向對方道歉，讓雞排妹有感而發地說：「所以加害者是有選擇的，這幾個月都有時間去道歉啊，希望你們能拿出勇氣道歉。」

雞排妹最後表示這個展覽是用很溫柔的方式，希望大家多關注這議題，透過策展讓陽光照進性騷、性侵暗角，希望受害者可以不用在為了說出來而感到羞恥，該展27日起在台北PPP時尚藝文空間登場，為期3週開放民眾免費參觀。至於之後有沒有機會到中南部辦展，她笑說因為費用大概是一間房子的頭期款，「辦展不便宜」，所以沒有這方面的計劃。

(中時 )