苗栗育達科大將開辦無人機訓練課程。（謝明俊攝）

民航局為推廣竹苗地區無人機使用及休閒活動，與育達科大合作開設無人機訓練課程，並設置考照場供學員考照，26日上午舉行開訓及啟用典禮，育達科大並向勞動部申請專款補助，待業青年前來報名上課，不僅可以全額補助，還可獲得1萬6千元的獎勵金。

育達科技大學開設無人機訓練課程及考照場，是竹苗地區唯一無人機術、學科考照場地，其中訓練課程是和學校推廣教育中心合作，針對不同需求對象所開設。

為了鼓勵竹苗地區民眾學習無人機相關課程，育達科大推廣教育中心特向勞動部申請「無人機專業飛手操作訓練班」補助課程，凡15歲到29歲符合資格的待業青年，可全額補助訓練費用。並且只要從6月16日起至7月30日止上完21天課程，即可獲得1萬6千元的學習獎勵金。

苗栗育達科大將設立竹苗地區首座標準無人機考照場。（謝明俊攝）

另外，推廣教育中心針對無人機學術科考照，特別舉辦的「無人機專業考照輔導班」，希望輔導民眾順利考取證照，成為無人機專業領域人員，歡迎民眾踴躍報名參加。

育達科大表示，部分學校物聯網工程與應用學士學位學程，已將無人機列為特色課程，積極鼓勵學生參與無人機訓練並輔導考取證照。未來每月皆會辦理遙控無人機測驗，積極推動無人機訓練及證照輔導課程，學校將成為無人機人才培訓中心。

26日上午，在育達科大無人機考照場舉行開訓及啟用典禮，典禮由育達科大校長黃榮鵬主持，民航局專員吳柏緯、台灣無人機協會理事長吳修廉、苗栗縣航空模型飛行協會長會長邱明鋒與世界高中校長遲月速都到場慶賀，期望苗栗縣成為國內發展無人機訓練及證照的重鎮。

(中時 )