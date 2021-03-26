科技進步影響了不同年齡層的生活方式，爺爺奶奶一大清早打開手機傳早安，小朋友已經習慣吃飯配平板，爸媽晚餐後馬上打開電腦追劇的畫面更是日常，固定休息、補充營養素是現代人善待雙眼的方式。但對於出生就開始接觸3C產品、還可能無法明確表達眼睛症狀的兒少族群來說，我們該如何協助他們正確保健及愛護無瑕雙眼呢？

●乾眼疾病年輕化 當心心肝寶貝成為「小糊矇族」

根據2019年全台護眼趨勢調查報告，全台有81%民眾患有眼疾，自從2018年起，乾眼症病患從原先的7.1%上升至10.5%，顯見乾眼症狀年輕化已是趨勢。嘉義眼科診所院長賴麗如醫師表示，學校多半也使用平板或電腦教學，長時間使用3C產品已成自然，因此，眼睛保健變的格外重要，賴醫師建議，除了用眼30分鐘休息10分鐘之外，也要拿捏不同裝置，如平板、電腦、手機等各種大小螢幕的觀看距離。

「當小朋友出現視力模糊症狀，家人需多加觀察判斷究竟是近視或為乾眼症狀。」賴醫師說明，近年兒童族群就診後判斷為乾眼疾病比例增加，「小糊矇族」的數量越來越多。除了過度使用3C產品，日常水分攝取不足也會導致乾眼症狀出現，「現在小朋友以手搖杯取代水分的比例增高，身體缺水除了會讓皮膚乾燥，也會影響視力。」但兒童往往無法正確表達自己的症狀，父母的角色成為協助醫師診斷的關鍵，但在日常生活中，該如何辨別孩子是乾眼症或是近視？從症狀出現的時段與時間長度，可作為判斷的第一步。

●我家小糊矇是近視或有乾眼症狀？ 醫師分享4撇步

若孩子說眼睛一整天都看不清楚，那可能眼睛度數出了問題。若視力有時候清楚、有時候模糊，會初步判定是眼睛表層淚水分佈不均所影響，也就是乾眼症狀。再來，孩子經常眨眼、揉眼睛，或需要用打哈欠擠出幾滴眼淚讓眼睛舒服一些，則是更進一步的乾眼症狀表徵。賴醫師建議需盡快帶孩子就診，請眼科醫師診療是否為因長時間使用3C產品導致淚水過度蒸發，所引起的乾眼症狀。

「父母可以從孩童身體反應觀察出乾眼疾病的端倪。」賴醫師具體提供了4個實用撇步，協助父母辨別。像是平時經常不自覺地用力眨眼睛、揉眼睛，早上起床或洗完澡走出浴室容易眼睛紅，再者也能從眼睛滋潤度與膚質狀況，推斷孩子的眼睛狀況。

孩子是近視或有乾眼症狀？醫師分享4撇步。(圖/健康醫療網提供)

賴醫師也補充道，孩童就診後，通常會以人工淚液為初步治療方法，因為人工淚液的成分相較眼藥水或是生理食鹽水更溫和，較適合年紀較小的患者，同時也能讓眼睛保持濕潤，並預防乾眼疾病的惡化。

●溫和且適合小糊矇族的人工淚液 鎖水因子強化保濕且不含防腐劑

人工淚液中的保濕因子能讓眼睛長時間保持濕潤，且可選擇含有鎖水因子的產品，鎖住淚液讓眼睛的狀況更穩定，改善乾眼情形。

「人工淚液的成分能舒緩眼睛乾澀，最好不要以生理食鹽水或眼藥水取代之，否則可能會造成不舒適的問題。除此之外，現在比較多小朋友戴角膜塑形片，也會建議配戴之前，先點一些人工淚液後再戴上，以減少不適感。」

為了讓可愛的孩子不變成下一位「小糊矇族」，除了要密切注意小朋友使用3C產品30分鐘以上要休息之外，更重要的是，當乾眼症狀出現，需盡快就醫由醫師建議符合小朋友使用的人工淚液。清晰的視力不能等，讓我們從正確的眼睛保健方式，與小朋友一起永遠保持雙眼濕潤透亮！

(中時新聞網)