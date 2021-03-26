裕隆(2201)集團旗下的格上租車，長期深耕台灣在地交通服務，在執行長嚴陳莉蓮年初宣示「電動化、智能化、聯網化和共享化」等集團戰略的指導下，格上租車率先以GO SMART平台的建構響應集團的策略發展，並在一年內展現亮麗成果。

格上租車GO SMART在移動服務上的創新，引發MIH聯盟執行長鄭顯聰的關注，並特別邀請格上租車加入MIH成為聯盟的一員，昨天也受邀擔任「MIH電動車平台聯盟大會」對全體會員分享格上租車的GO SMART平台策略與建構歷程。分享會上，格上租車副總經理鄭榮富表示，讓移動更聰明，為民眾提供更好的產品和服務，是產業邁入轉型升級的關鍵要素。

鄭榮富特別指出，格上租車與MIH的共同理念就是S2B(Supply chain platform To business)，服務要從消費者立場出發，以開放的態度結合供應鏈平台的夥伴資源及其優勢，才能互補、降低成本，彈性而完整去滿足客戶需求，達到共好與同贏的境地。

格上租車以汽車租賃本業為基礎，因應數位科技進步、共享經濟時代及多元市場需求，預先邀請「台灣代駕」、訂閱式租車平台「Sealand」、共享電動機車平台「WeMo Scooter」等單位合作，整合了12項的出行服務，跳脫既有產業範疇，在去年九月推出一站式平台單一入口的「格上Go Smart App」，讓民眾享有「一機在手，服務全有」，用策盟的方式，提供消費者更便捷、安全的移動生活服務。

本次大會，MIH聯盟上百位會員見面交流，就是要創造彼此互動、互信的基礎。格上相信，做為車輛運營平台商，在MIH盟友彼此賦能之下，必能加速轉型升級。

鄭榮富現場立即舉出三大方向，完美結合優勢。首先是提供企業長租，並透過MIH協助開發完善的車隊管理系統，進行數據分析，提升管理效率。其二，「格上車共享」目前在北北桃有350個站點，皆可為盟友企業進行客製化服務，若MIH開發通用型的車輛遠端控制系統，像是電動車輛開解鎖、車體自動環景拍照等功，定能讓自助租車更便利。第三，EV Taxi，MIH依行業屬性，客製化電動計程車規格，格上則擔任MIH車輛的出海口，加速電動車的在商業市場上具有一席之地。

(時報資訊)