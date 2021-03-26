宏普去年EPS達1.84元 近三年最高 15:112021/03/26 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宏普（2536）今（26）日公布2020年合併財報，全年營收39.77億元，營業毛利9.78億元，營業利益8.14億元，稅前淨利7.47億元，本期淨利6.12億元，歸屬於母公司業主淨利6.14億元，基本每股稅後純益1.84元，為最近三年以來最高。 宏普董事會並訂於6月22日，召開股東會。 陽明去年EPS 4.51元 不發股利 中工去年EPS攀升至0.4元 配發股利0.233元現金 (工商 ) #宏普 #EPS #合併財報 #全年營收 #營業毛利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《生醫股》科妍去年EPS2.1元 配股政策不變 10:012021/03/26 財經 《百貨股》特力去年獲利增6.91倍 每股盈餘1.6元 10:012021/03/26 財經 中環擬配0.7元現金股利 殖利率達8.5％ 09:222021/03/26 財經 《橡膠股》建大2020年每股盈餘1.07元 擬配息1元 07:452021/03/26 財經 《食品股》泰山109年每股盈餘1.75元 每股擬配息1.4元 07:452021/03/26 財經 《鋼鐵股》大成鋼上季轉盈、去年虧0.44元 擬配息0.8元 12:342021/03/26 財經 台壽不上繳 中信金拚配息1元 04:102021/03/26 財經要聞 和勤去年度稅後淨利1.38億元 年增586.07％ 10:412021/03/26 財經 《通信網路》瑞祺電去年獲利寫次高 每股賺5.29元、擬配息3.65元 07:452021/03/26 財經 美利達早盤股價飆漲續創高 10:262021/03/26 財經 《電腦設備》凌華去年獲利近8年低點 每股賺1.12元、擬配息1元 12:002021/03/26 財經 財經熱門新聞 金融股擁四大利多 外資狂掃 - 財經要聞 - 工商時報 【新疆棉風波】怎捨得陸1900億市場 金融巨鱷怒批Nike假掰 - 財經 台積電缺工引同業瘋跳槽 網揭原因：誰都想跳 - 財經 【長榮輪卡運河】貨輪阻塞油價已反應 專家曝下一個受害者 - 財經 【長榮輪卡運河】全球貿易動彈不得 最大贏家竟是「他」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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