宏普（2536）今（26）日公布2020年合併財報，全年營收39.77億元，營業毛利9.78億元，營業利益8.14億元，稅前淨利7.47億元，本期淨利6.12億元，歸屬於母公司業主淨利6.14億元，基本每股稅後純益1.84元，為最近三年以來最高。

宏普董事會並訂於6月22日，召開股東會。

陽明去年EPS 4.51元 不發股利
中工去年EPS攀升至0.4元 配發股利0.233元現金

(工商 )

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