為衝高春季國旅住房率，台北花園大酒店祭出「以餐帶住」策略，自即日起至6月30日止推出「米其林餐盤推薦老饕住房專案」，入住精緻客房兩人2,999元（含早餐3,999元），豪華三人房則3,699元（含早餐4,699元），專案另依房型人數提供價格980元的「PRIME ONE牛排館」精選套餐乙客，每人最低花費約1,200元即可享星級飯店住宿及餐飲，並享有飯店內的自助柑仔舖、免費接駁車、專屬停車位設施及服務。

台北花園大酒店緊鄰台北西區熱門商圈西門町，深受國內外自由行旅客的喜愛，此次推出「米其林餐盤推薦老饕住房專案」，搭配每年邀請米其林主廚客座的PRIME ONE牛排館，提供客人非凡用餐體驗。精選套餐內容包含花園經典沙拉、主廚每日例湯、主廚經典主菜四選一，有「炭烤美國肋眼心牛排」、「盤克夏帶骨豬里肌」、「市場季節鮮魚」及「紐西蘭羊排」，，最後並有桌邊服務甜點車任選三款特製甜點搭配咖啡或茶。

房客獨家限定的50款古早味自助零食區「花園柑仔舖」，供免費挑選品嘗，此外，訂房即享保證專屬停車位，開車出遊不再煩惱停車位，如欲前往周邊景點還可搭乘飯店免費接駁車，漫遊西門艋舺街區，感受老台北的歷史風華，完美成就輕鬆愜意的旅艋舺遊西門之旅。

(工商 )