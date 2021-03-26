怪獸（左）與林正如老師同台共演。（相信音樂提供）

吉他高手齊聚一堂。（相信音樂提供）

「河岸留言」25日前夜祭，五月天怪獸巡演期間仍撥空力挺，兩人共演〈Tokyo Night〉，與河岸留言創辦人林正如老師及7位吉他手好友齊聚一堂；談起怪獸與吉他老師林正如的師徒情誼，當年林正如老師留學回來，怪獸立刻報名上老師的課，沒想到怪獸上了第二堂，就再也沒去上課了，回憶起這段往事，怪獸笑著解釋：「因為當時覺得拿到原文的教材很棒，好像拿到秘笈的感覺，所以我就翹課了。」但兩人的緣分因吉他而起、也因吉他而深，此後怪獸就常找老師聊天，音樂上的問題也都跟老師請益。

怪獸還透露在籌備《後青春期的詩》專輯時，遇到一些困惑，他從松山機場散步，一路走到河岸留言想尋求老師解答，當天正巧遇是老師的生日，不知情的怪獸聽到旁人祝賀，反應相當快地跟著說「生日快樂」，他打趣笑說：「所以今天這麼重要的日子，當然要來，祝河岸留言生日快樂。」情誼建立在這之上的二人，正因此如此，一收到「河岸留言」的邀約，重情重義的怪獸二話不說，即便在演唱會巡演期間仍撥空力挺。

怪獸在彩排時就十分期待這次前所未有的吉他演奏會，他表示對他來說，這是一個從來沒有過的演出形態，尤其每位吉他手都是很厲害的高手，心情上難免會緊張，但是更興奮：「最大挑戰是你不知道其它人會出什麼招，你也不確定自己會出什麼招，大家互不知道會帶出什麼樣的表演，但這也是最好玩的地方，是很難得的機會。」

(中時 )