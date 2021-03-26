亞裔加拿大籍男子得知保時捷名車被查封，才趕緊拿出信用卡繳清30萬元罰鍰。（台北分署提供）

1名亞裔加拿大籍男子去年底自美國入境，違反居家檢疫規定外出趴趴走，被台北市衛生局裁罰30萬元卻拒繳，因而遭移送強制執行。行政執行署台北分署今（26）日派員前往男子住處查封其名下保時捷名車，男子得知後，馬上刷卡繳清全部罰鍰。

台北分署表示，該男子去年12月16日自美國入境，原計畫申請短期商務人士專案，安排入住寒舍艾麗酒店防疫旅館居家檢疫，他後於同月19日申請將居檢地址轉到光復南路友人家中，卻在同月27日凌晨返回捷運市政府站附近住所，遭民眾通報後查獲。

北市衛生局依法裁罰男子30萬元，並於本月移送台北分署執行。男子接獲繳款通知，僅以電子郵件回覆稱，當天是因服用藥物產生副作用，半夜醒來後對於自己為何在友人家中感到困惑，才離開回到現住所，認為本件罰鍰不合理，要等衛生局正式回覆他的申訴後，再處理這筆罰鍰。

執行官調查後發現，男子名下擁有1輛109年出廠的保時捷名車，隨即訪查左鄰右舍，確認該輛保時捷的停放位置，並於今天上午會同衛生局人員前往男子住所旁的停車場查封，再至男子家中告知此事。男子聽聞愛車被查封，因身上沒有現金，趕緊拿出信用卡繳清罰鍰。

台北分署呼籲，在新冠肺炎疫情尚未平息以前，民眾仍應配合政府防疫措施，加強自我防護並全力遵照衛生主管機關的防疫處置，共同防止疫情擴散，維護全民健康。民眾若因違規挨罰，又拒繳款被移送執行，執行署將迅速強制執行，遏止違規行為，避免發生防疫破口。

(中時 )