新北市立鶯歌陶瓷博物館近期重新開放常設展「回看所來處—臺灣陶瓷歷史」，新增互動多媒體設施，打破傳統歷史展示的刻板印象。（蔡雯如攝）

新北市立鶯歌陶瓷博物館近期重新開放常設展「回看所來處—臺灣陶瓷歷史」，新增互動多媒體設施，打破傳統歷史展示的刻板印象，在互動裝置植入展覽內容，民眾只要動手觸摸面板就可了解陶瓷在台灣的歷史，且活動展物都比照實際物件，讓民眾置身移民開墾時期，體驗祖先陶瓷信仰、製陶文化。

陶博館表示，歷時2年多籌畫該常設展，為了打破歷史展示的刻板印象，將互動展覽植入「不會看不懂，只會玩不夠」的概念，除了在入口處擺出「臺灣陶瓷分佈地圖」，也擺出「展示物件延伸說明板」，供民眾了解日本陶瓷技帶給本土陶瓷發展的影響，還能實際觀看擬真展品。

此外，「生活陶瓷」現場還設置「盤紋導覽」互動裝置，供古早盤紋的意義說明外，民眾只要點選螢幕上的圖示，就可創作自己的吉祥如意盤，且早年祖先一天的煮食生活，也會用逗趣的投影動畫在展場中穿梭，讓人彷彿置身於古早的廚房，在虛實之間探索生活陶瓷。

觀眾只需用2分鐘觀賞「臺灣陶瓷與民間信仰」動畫，就能認識從移民開墾初期的海神信仰、由各原居地一路護佑的原鄉守護神信仰，到落地生根臺灣的在地化民間信仰，且民眾只要開啓在「建築裝飾陶瓷」展區內交趾陶展品的小觀景窗，往外看便能見到福南宮廟宇建築上的剪黏裝飾，兩相對照觀賞。

陶博館長吳秀慈表示，這次展場以年輕化的調性，跳脫沈重的展示陳列，並利用透明展櫃，使空間更加寬敞，便於觀眾以更輕鬆觀賞、認識古早陶瓷文物，陶博館也會於每日提供定時導覽服務，觀迎有興趣的人參加，詳細時段可上陶博館官方網站https：／／www.ceramics.ntpc.gov.tw／查詢。

(中時 )