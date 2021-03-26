藝人小嫻和金剛去年8月認愛交往，愛相隨的兩人一起在墾丁大街擺攤，日前趁著41歲生日時，兩人相約去做健康檢查，沒想到金剛被診斷出肛門有3公分大的腫瘤，也透露近期就會安排進行手術。

小嫻日前歡慶41歲生日時，安排「全身健康檢查」當生日禮物，還拉了男友金剛一起做檢查，結果兩人都被診斷出有痔瘡，更自嘲成了名副其實的「內痔情侶」，小嫻許願時更對著金剛說：「希望你肛門腫瘤是良性的」，金剛則笑著回應：「3公分、3公分！希望攝護腺不要肥大」，將兩人的健康檢查結果公開。

今天陪金剛阿伯來看醫生 我們明天沒辦法擺攤了，抱歉🙇🏻‍♀️ 📣擺攤公告📣 這週只擺3/28禮拜天 下午6:00 墾丁大街後段馬的吧子旁邊 賣完就回家囉！ 謝謝大家關心金剛阿北的身體 我們已經跟醫生討論好 之後會安排手術 最近要按時吃藥、早點休息了 由小嫻 （黃瑜嫻） 發佈於 2021年3月25日 星期四

稍早，小嫻在臉書曬出兩人自拍照，只見她對著鏡頭時而擺出甜美微笑，時而擺出無辜表情，金剛則是全程心事重重的模樣，對此，小嫻透露由於陪金剛看醫生，因此明天沒辦法擺攤，希望大家能多加見諒，至於大家相當關心金剛的身體狀況，她表示：「我們已經跟醫生討論好，之後會安排手術，最近要按時吃藥、早點休息了」。

對此，網友紛紛留言：「有小嫻細心照顧，阿伯很快就會好好的」、「金剛阿伯身體保重啊，身體顧好才能陪漂亮的小嫻走更遠的路」、「盡量不要熬夜，也不要吃太刺激的東西，之後要注意蔬果的攝取」、「阿伯要顧好身體，我們才有雞翅好好吃」，此外藝人Ella、黃小柔也留言關切：「阿北要好好的喔，保重，你們也都別累壞了」、「有妳照顧，妥妥的」。

(中時新聞網)